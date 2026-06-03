Noa Vahle e Valentijn Driessen são surpreendidos de repente por Virgil van Dijk: “Inacreditável, ele ainda vai se meter nisso também!”

Imagens marcantes de Zeist. Valentijn Driessen e Noa Vahle tentavam gravar lá, em nome do programa “Vandaag Inside”, um vídeo sobre os looks dos jogadores da seleção holandesa, mas a gravação foi repentinamente interrompida por Virgil van Dijk. O capitão da Oranje não resistiu e fez uma breve observação sobre a roupa de Driessen.

Durante cada período de jogos internacionais, é um assunto recorrente: os looks dos jogadores da seleção holandesa. Desta vez também se falou e escreveu bastante sobre o assunto. Memphis Depay, em particular, foi motivo de comentários, mas Van Dijk também chamou a atenção.

“Acabei de falar com Virgil van Dijk e ele disse que também tinha comentado com você sobre sua roupa”, começa Vahle dirigindo-se a Driessen. “Sim, ele disse que não ficou desapontado. Pelo menos era isso que eu queria ouvir”, responde Driessen.

Em seguida, discutem o visual do capitão da seleção holandesa. “Sim, se você quer que isso esteja certo, então está certo”, diz Driessen. “Não curto muito o casaco. Sim, esses sapatos, nada de especial. Isso é VanHaren.”

Pouco depois, Van Dijk fica sabendo da presença de Vahle e Driessen. O zagueiro não consegue resistir à tentação de dar sua opinião. “Veste a sua roupa também!”, grita ele para o chefe de futebol.

“Inacreditável, ele ainda vai se meter nisso!”, ri Driessen. “De longe, ele se atreve a criticar minhas roupas… Você também faz isso, todo mundo faz. Daqui a pouco vou ficar chorando no carro”, conclui ele com uma piscadela.