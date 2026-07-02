Noa Vahle e Hélène Hendriks ficaram muito surpresas com a declaração de Salah-Eddine

Noa Vahle e Hélène Hendriks ficaram surpresas com as declarações de Anass Salah-Eddine após a eliminação da seleção holandesa na Copa do Mundo. O lateral-esquerdo do Marrocos disse, após a partida, que estava ainda mais motivado para vencer a Oranje.

Vahle foi quem conversou com Salah-Eddine logo após a partida e percebeu o quanto ele estava entusiasmado. “Fiz uma entrevista com Anass Salah-Eddine logo após a partida”, relembra Vahle no podcast HNM. “Ele, claro, nasceu e foi criado em Amsterdã. Passou toda a sua formação nas categorias de base na Holanda e, no fim das contas, escolheu jogar pelo Marrocos. É claro que é incrível para ele estar participando de uma Copa do Mundo.”

Segundo Vahle, o que mais chamou a atenção foi a expressão do zagueiro quando ela perguntou como tinha sido jogar contra a Holanda. “Aquele brilho nos olhos dele. Ele estava tão motivado para vencer a Holanda.”

Hendriks então se pergunta se Salah-Eddine teria alguma chance de conquistar uma vaga na seleção holandesa. Vahle acredita que sim, mas faz uma ressalva. “A longo prazo, acho que ele teria tido chances. Só que, na posição dele, a concorrência na seleção holandesa é enorme. No Marrocos também, mas talvez a concorrência na Holanda, no fim das contas, fosse um pouco grande demais.”

Hendriks diz compreender perfeitamente que Salah-Eddine tenha acabado optando pelo Marrocos. “Se isso lhe permite disputar uma Copa do Mundo, entendo muito bem essa escolha. Além disso, ele provavelmente se sentiu mais ligado a esse país. Talvez o desejo de sua família também tenha influenciado.”

Mesmo assim, a entrevista após o jogo continua a preocupar Hendriks. “Achei que foi honesta, mas você fez tudo aqui na Holanda. Então, é um pouco estranho querer tanto vencer a Holanda. É preciso estar sempre motivado, mas isso me chamou a atenção. Fiquei me perguntando se talvez houvesse algum tipo de rancor por trás disso, já que ele tinha menos chances na Seleção Holandesa.”

Vahle não acredita que tenha sido o caso. Ela ressalta que Salah-Eddine, na verdade, contou que muitos de seus amigos são holandeses. No entanto, ela esperava uma reação diferente. “Talvez a gente não entenda isso de jeito nenhum, mas eu esperava que ele também dissesse que, de certa forma, era um sentimento contraditório.”

Hendriks também concorda com isso. “É exatamente isso que quero dizer. Ele fez toda a sua formação na Holanda. É claro que a gente quer vencer, mas eu também esperava que ele demonstrasse alguma empatia pelo fato de a Holanda ter sido eliminada. Isso me faltou. É claro que ele tem todo o direito de agir assim e isso não me incomoda, mas achei bem curioso.”

Após a vitória sobre a Seleção Holandesa, Salah-Eddine explicou a Vahle de onde vinha sua motivação extra. “Isso é muito especial. Até um ano atrás, eu ainda jogava pela Seleção Juvenil Holandesa e disputei o Campeonato Europeu. Depois, mudei de time e, agora, jogar contra a Seleção Holandesa foi superespecial.”