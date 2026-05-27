Noa Vahle causa irritação com sua análise sobre as chances da seleção holandesa na Copa do Mundo

Noa Vahle está um pouco pessimista quanto às chances da seleção holandesa na Copa do Mundo. Um colega de mesa do programa de TV “Nieuws van de Dag” não entende nada dessa atitude negativa em relação à Oranje, tão perto do início da Copa do Mundo.

“Eu sei qual é a realidade e o que os outros países podem oferecer”, analisa o técnico Ronald Koeman nesta quarta-feira, em entrevista coletiva, sobre as chances de sua seleção. “Nada é impossível, vamos em frente. Estou convencido de que podemos chegar longe. Mas vencer grandes seleções, isso ainda está muito longe.”

Vahle entende a postura de Koeman. “Ele poderia, claro, dizer: sim, vamos ser campeões do mundo. Mas aí Valentijn Driessen faria farofa dele na coluna dele. Então, é melhor não fazer isso. O objetivo da KNVB, na minha opinião, é chegar às semifinais.”

Vahle duvida que essa semifinal seja alcançada. “Não temos um grande astro mundial no ataque, como a França ou a Inglaterra. Acho que isso não nos coloca na posição de favoritos. Embora, em um torneio como esse, você também precise ter a sorte do seu lado. Duvido que eu fique 6,5 semanas nos Estados Unidos.”

O colega jornalista Fidan Ekiz está de saco cheio da negatividade em torno da seleção holandesa, que estreia na Copa do Mundo em 14 de junho. “Isso é bem holandês. Koeman está certo sobre essa atitude negativa, tudo é negativo. Basta dizer: vamos ganhar, vamos nos sair bem e apoiar a equipe.”

Koeman deu recentemente sua opinião sem rodeios em conversa com Joep Schreuder, da NOS. “Positividade, isso às vezes falta na Holanda. Temos uma mentalidade negativa.”

O comentarista de TV Victor Vlam, também presente no talk show na véspera, prevê um “drama” para a Seleção Holandesa na Copa do Mundo. “Seremos eliminados assim que a fase de grupos terminar.”