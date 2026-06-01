Noa Lang faz um comentário revelador sobre uma possível transferência para a Espanha

Noa Lang parece não estar prestes a se transferir para a Espanha. O atacante da seleção holandesa se pronunciou no Instagram sobre os rumores do Mundo Deportivo de que o Espanyol estaria interessado nele.

Lang está atualmente se preparando com a seleção holandesa para a Copa do Mundo, mas, nos bastidores, paira a questão de seu futuro incerto. Após um primeiro semestre malsucedido em Nápoles, o Napoli optou por um empréstimo, mas Lang também não se tornou um jogador titular no Galatasaray.

Por isso, o atacante de 26 anos retornará ao Napoli após a Copa do Mundo. Segundo seu pai, Lang pretende ter sucesso em Nápoles, como ele disse na segunda-feira ao De Telegraaf.

No entanto, o Espanyol vai tentar tirar Lang do Napoli. O técnico Manolo González e o diretor técnico Monchi são, segundo o Mundo Deportivo, admiradores de Lang.

Por esse motivo, a diretoria do clube entrou em contato com o Napoli. As negociações estão em fase inicial, mas concretizar a transferência já parece uma tarefa difícil.

O Napoli exige, de fato, um valor próximo aos 25 milhões de euros que pagou por ele no verão passado. Não parece que o Espanyol tenha condições de arcar com esse valor.

Lang também não parece ver sentido em uma transferência para o Espanyol. No Instagram, ele reage com um emoji sorridente aos rumores sobre a transferência.