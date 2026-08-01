Segundo o jornal espanhol AS, Pavlidis está em uma lista de possíveis alternativas que o diretor esportivo do Barça, Deco, tem no radar para o caso de fracassarem as tentativas por Julian Alvarez, atacante dos sonhos do clube.

Os catalães querem contratar o internacional argentino de qualquer maneira, e Alvarez também quer deixar o Atlético de Madrid rumo ao Camp Nou, ao que tudo indica. No entanto, o Atleti até agora não pensa em vender o atacante e já teria recusado uma oferta do Barça no valor de 100 milhões de euros. Recentemente, o Atlético teria inclusive reclamado do Barcelona à FIFA; o motivo é um contato do Barça com Alvarez considerado inadmissível na visão dos rojiblancos. Afinal, o jogador de 26 anos ainda tem contrato em Madri até 2030.

Se não conseguir Alvarez nas próximas semanas, o Barcelona terá de se reorientar na busca por um substituto para o centroavante Robert Lewandowski, que deixou o clube (agora no Chicago Fire). E aí Pavlidis pode entrar em cena, já que, segundo o AS , ele seria uma das primeiras opções alternativas dos dirigentes do Barça em caso de fracasso na transferência de Alvarez.

Vangelis Pavlidis: antes Bochum e BVB II, em breve Barcelona?

Pavlidis, que se transferiu do AZ Alkmaar para Lisboa em 2024, despertou o interesse de clubes ainda maiores no Benfica com uma média de gols constantemente alta. Na temporada passada, somou 30 gols e seis assistências em 53 partidas por todas as competições, mas o Barça provavelmente também tem na memória uma atuação de gala do jogador de 27 anos na temporada 2024/25: na ocasião, Pavlidis marcou um hat-trick ainda na primeira meia hora na espetacular derrota do Benfica por 5 a 4 para o Barcelona, na fase de liga da Champions League.





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Enquanto isso, o caminho até a principal competição europeia foi bastante pedregoso para Pavlidis. Com o sonho de se tornar jogador profissional da Bundesliga, ele havia se transferido, aos 16 anos, de sua terra natal, a Grécia, para as categorias de base do VfL Bochum. Como depois não conseguiu se firmar no time principal, foi primeiro emprestado ao time B do Borussia Dortmund e depois ao Willem II, na Holanda. Na Eredivisie, a estrela de Pavlidis realmente começou a brilhar, o Willem II o contratou em definitivo e, com atuações fortes, ele se credenciou para uma transferência para o Alkmaar, que em 2021 pagou, visto de hoje, modestos 2,5 milhões de euros pelo internacional grego.

Vangelis Pavlidis marcou recentemente quatro gols pelo Benfica

Se agora o Barça avançar de forma concreta por Pavlidis, de acordo com o AS isso de forma alguma seria um passeio para tirar o artilheiro do Benfica. No principal clube português, Pavlidis ainda tem contrato até 2029 e, segundo se diz, em Lisboa em princípio não haveria grande disposição para vender o grego.

Pavlidis é importante demais para a equipe do novo técnico Marco Silva, que assumiu neste verão no lugar de José Mourinho (agora no Real Madrid). Sua importância para o Benfica ficou evidente não pela última vez na quinta-feira, quando marcou os quatro primeiros gols na vitória por 5 a 0 sobre o St. Gallen, no jogo de volta da 2ª rodada classificatória da Liga Europa. Depois de ter perdido o jogo de ida na Suíça por 2 a 1 uma semana antes, o Benfica conseguiu a virada e a classificação para a 3ª fase preliminar graças a Pavlidis. Agora, o próximo adversário será o Heart of Midlothian, da Escócia.