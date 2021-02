No vestiário do Liverpool, só jogador fala antes das partidas; Klopp é "ouvinte"

Em entrevista exclusiva à Goal e ao DAZN, treinador revelou um pouco sobre os bastidores do vestiário dos Reds e destacou os líderes do elenco

Em entrevista exclusiva à Goal e ao DAZN, Jurgen Klopp, treinador do Liverpool, revelou um pouco sobre os bastidores do vestiário do atual campeão da Premier League, onde é apenas um "ouvinte", destacando a importância dos principais líderes da equipe.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Ao longo de seus 20 anos de carreira, Klopp sempre foi conhecido pelo bom trabalho de gestão de elenco, principalmente durante suas passagens por Mainz e Borussia Dortmund, na Alemanha.

Mas apesar de sua excelente reputação como um grande motivador, o treinador de 53 anos revelou que, em Anfield, os discursos motivacionais antes das partidas ficam a cargo dos próprios jogadores, principalmente daqueles com mais tempo de clube.

"No vestiário, os jogadores falam. Meu discurso é sobre escalação, tática e abordagem. Sobre motivação, dou em certas circunstâncias, mas no hotel da equipe”, contou o alemão.

“Em Dortmund eu era muito ativo no vestiário, mas isso é diferente na Inglaterra. Meu inglês melhorou significativamente ao longo dos anos, mas essa conversa antes do jogo tem que dar certo, você não pode tropeçar. É por isso que não estou fazendo”, explicou.

Mas além da questão do idioma, Klopp destacou que isso só foi possível graças aos líderes do elenco, que assumiram essa responsabilidade com maestria.

“Eu tive sorte com o time porque há jogadores lá que podem fazer isso. James Milner, por exemplo, sempre resume minha sessão com muita habilidade, muitas vezes gritando com todas as palavras necessárias para colocar fogo nos meninos”.

Foto: Getty Images

“Não tenho um exemplo particularmente memorável em mente, mas há muitos que deram uma grande contribuição para o sucesso. A equipe é excepcional, é preciso dizer isso”, acrescentou.

Por fim, Klopp também lembrou do título da Premier League na temporada passada, que tirou o Liverpool do longo jejum no Campeonato Inglês. Para comemorar o grande feito, o elenco dos Reds se reuniu para assistir à derrota do Manchester City diante do Chelsea, partida que sacramentou matematicamente a conquista.

“Lembro perfeitamente das comemorações porque foram diferentes de todas as anteriores. Assistimos ao jogo no terraço de um hotel de golf. Todos nós tínhamos lágrimas nos olhos”.

“Foi um momento muito grande pela espera de 30 anos. Falei com a minha família ao telefone, chorei. Não pensei que seria tão emocional, mas provavelmente há mais pressão do que gostaria de admitir", completou.