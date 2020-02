No Vasco, Germán Cano tem um dos melhores inícios de sua carreira

Apenas em um clube o atacante argentino, que decidiu na estreia da Sul-Americana 2020 teve início mais goleador

Principal contratação do para 2020, o argentino Germán Cano voltou a se mostrar decisivo. O jogador de 32 anos já vinha fazendo boas partidas, e nesta quarta-feira (05) foi um gol seu que garantiu o triunfo por 1 a 0 sobre o Oriente Petrolero, da , no jogo de ida da .

Cano desviou no limite o cruzamento rasteiro feito por Thalles Magno, ainda no primeiro tempo. Em quatro jogos pelo Gigante da Colina, Cano já acumula dois gols. É um dos melhores inícios de caminhada em um clube na sua carreira.

Apenas no León, do , Cano fez um início melhor após quatro jogos (marcou três gols). Com a camisa do , o retrospecto do momento é igual ao do início de sua passagem pelo Independiente de Medellín – clube pelo qual empilhou gols e terminou 2019 como um dos maiores artilheiros do mundo.

O torcedor vascaíno tem todos os motivos para se animar com o seu novo atacante. No duelo de volta, marcado para o próximo dia 19, o Gigante da Colina tem a vantagem do empate para seguir adiante.