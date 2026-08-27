O Manchester City contratou um dos maiores talentos do futebol mundial no momento atual, ao anunciar o marroquino Ayoub Bouaddi, vindo do Lille, da França.
O Manchester City anunciou, na última quarta-feira, por meio de seu site oficial, a contratação do marroquino Ayoub Bouaddi, vindo das fileiras do Lille, da França, com um contrato que se estende por 5 anos, mantendo-o na equipe inglesa até 2031, após a conclusão dos trâmites da transferência e a obtenção das liberações internacionais.
Bouaddi, de 18 anos, chega ao Manchester City como um dos maiores jovens talentos do futebol mundial, depois de ter disputado 96 partidas com a camisa do Lille, além de sua participação em 8 jogos internacionais com a seleção do Marrocos.
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Bouaddi e a reconstrução do meio-campo do Manchester City
A contratação de Bouaddi veio no âmbito de amplas mudanças no meio-campo do Manchester City, após a última temporada.
Deixaram o Manchester City, durante a atual janela de transferências de verão, Rodri, Bernardo Silva e Tijjani Reijnders, deixando o clube com a obrigação de reconstruir o meio-campo.
O Manchester City iniciou esse plano com a contratação de Elliot Anderson, do Nottingham Forest, e depois teve sucesso em vencer a disputa por Ayoub Bouaddi, que era alvo de muitos clubes neste verão.
O Manchester City aposta em Bouaddi, que vestirá a camisa número 32 em seu novo clube nesta temporada, na esperança de dar à equipe muitas soluções defensivas e ofensivas, diante do grande potencial que ele possui.
Ayoub Bouaddi, o jogador árabe mais caro
Os detalhes financeiros do negócio não foram divulgados oficialmente, mas a agência France Presse informou, citando o Lille, que seu valor chegou a 100 milhões de euros.
Bouaddi tornou-se o jogador árabe mais caro após esse negócio, superando o egípcio Omar Marmoush, que se transferiu do Eintracht Frankfurt para o Manchester City por cerca de 75 milhões de euros.
Marmoush ocupava o trono de jogador árabe mais caro depois de ter quebrado o recorde anterior, registrado em nome do astro marroquino Achraf Hakimi, que se transferiu para o Paris Saint-Germain em 2021, vindo da Inter de Milão, por 70 milhões de euros.
Ayoub Bouaddi: do Creil ao Manchester City
Ayoub Bouaddi nasceu em 2 de outubro de 2007, na cidade de Senlis, no norte da França, e começou a praticar futebol aos 6 anos no clube Creil.
Depois, Bouaddi chamou a atenção dos olheiros do Lille, juntando-se ao centro de formação do clube em 2021, e brilhou imediatamente, o que levou à sua rápida ascensão nas categorias de base.
Bouaddi assinou seu primeiro contrato profissional em agosto de 2023, com apenas quinze anos e meio, o que reflete sua importância para o clube francês.
E menos de dois meses depois, mais precisamente em 5 de outubro de 2023, Bouaddi atuou contra o Klaksvík na Liga Conferência Europa, apenas três dias após completar dezesseis anos, tornando-se o jogador mais jovem a representar o Lille com a equipe principal.
E não parou por aí, pois cerca de duas semanas depois Ayoub atuou contra o Brest no Campeonato Francês, tornando-se o jogador mais jovem a atuar na primeira divisão francesa durante o século XXI.
O ano de 2024 testemunhou um dos momentos mais importantes da carreira de Bouaddi, quando ele atuou contra o Real Madrid, na Liga dos Campeões da Europa, e sua equipe venceu por 1 a 0.
Ao longo desses anos, Bouaddi foi um elemento indispensável nas fileiras do Lille, disputando 96 partidas com a equipe principal.
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Bouaddi escolhe o Marrocos em detrimento da França
O talento de Ayoub Bouaddi chamou a atenção dos responsáveis pelo futebol na França, sendo ele convocado para as diferentes seleções francesas.
Bouaddi representou as seleções da França nas categorias de base até a seleção sub-21, e estava a caminho de jogar pela seleção principal, mas ocorreu uma grande mudança que surpreendeu a todos.
Ayoub decidiu, por fim, representar o Marrocos, país de seus pais, no nível da seleção principal, e disputou sua primeira partida internacional com o Marrocos em maio passado, antes de disputar a Copa do Mundo de 2026 com a mesma camisa.
Bouaddi atuou como titular em cinco das seis partidas do Marrocos no torneio, no qual a equipe árabe chegou às quartas de final antes de ser eliminada pela França.
Bouaddi jogou as quartas de final contra a França com 18 anos e 280 dias, tornando-se o segundo jogador mais jovem da história a jogar essa fase em uma Copa do Mundo, atrás de Pelé, que disputou a partida de quartas de final da Copa de 1958 com 17 anos e 239 dias.
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Bouaddi: a experiência de Mahrez em foco
Bouaddi juntou-se à lista de jogadores árabes que vestiram a camisa do Manchester City ao longo dos últimos anos, cujas experiências foram variadas com a equipe celeste.
No topo da lista está o argelino Riyad Mahrez (2018–2023), que contribuiu para a conquista de muitos títulos pela equipe, incluindo o Campeonato Inglês e a Liga dos Campeões da Europa.
O egípcio Omar Marmoush também está atualmente nas fileiras do Manchester City, em meio a notícias sobre sua aproximação de uma transferência para o Tottenham.
O outro marroquino, Brahim Díaz, vestiu a camisa do Manchester City, onde começou seu percurso nas categorias de base até a equipe principal, mas não atuou muito, antes de se transferir para o Real Madrid.
Também já vestiram a camisa do Manchester City jogadores árabes como o argelino Ali Benarbia, junto com seus compatriotas Karim Kerkar, Djamel Belmadi e Djamel Abdoun, o catariano Hussein Yasser Al-Mohammadi e o tunisiano Hatem Trabelsi.
Bouaddi permanece agora diante de um grande desafio, que consiste em escrever uma nova história para os árabes com a camisa do Manchester City, e conquistar títulos à semelhança do que fez Riyad Mahrez, que é até agora o árabe mais bem-sucedido a vestir a camisa celeste.