No Santos, Fernando Diniz diz que talvez teria sido campeão se não tivesse saído do São Paulo

Novo técnico do Peixe fala de diferenças entre trabalhos por Fluminense, Athletico e São Paulo em sua apresentação na Vila Belmiro

O trabalho de Fernando Diniz no São Paulo foi assunto na apresentação do agora novo técnico do Santos . Livre no mercado desde que foi demitido do Tricolor, em fevereiro, o comandante do Peixe disse que talvez poderia ter sido campeão do Brasileirão, caso não tivesse sido demitido.

"Foram trabalhos muito diferentes. Do Fluminense para o Athletico já foi diferente, e do São Paulo para o Fluminense muito diferente. O São Paulo teve essas oscilações, mas a gente descia e subia cada vez mais forte. E talvez, se eu não tivesse saído, a gente ia conseguir subir de novo e quem sabe ter conquistado o título. O trabalho nesse sentido só evoluiu. Em termos de resultado, ficamos muito próximos de duas conquistas no ano passado (foi eliminado na semifinal da Copa do Brasil). Não conseguimos, mas vamos fazer de tudo para que no Santos a história seja diferente".

Diniz foi demitido do São Paulo no início de fevereiro, após uma sequência de sete jogos sem vitórias. Depois, sob o comando do interino Marcos Vizolli, o Tricolor terminou o campeonato na quarta posição, com 66 pontos. Posteriormente, Hernán Crespo foi contratado.

"Futebol não se resume as coisas simples. Quando perde ou ganha um campeonato não é pelo estilo. Isso é a ponta do iceberg. Fui talvez um dos principais envolvidos na ascensão e declínio do São Paulo. Vi jogos 20 vezes para melhorar condição tática e você não acha solução fácil. Até hoje estou refletindo sobre tudo que aconteceu nesse último trabalho (São Paulo) e melhorando. Hoje para o Santos vem um Fernando Diniz melhor do que aquele do último trabalho".

No Santos, o técnico pretende buscar reforços pontuais e de qualidade. Ele disse não ver necessidade de muitas contratações e valorizou o atual elenco santista.