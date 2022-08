Tite elogia Pedro: “Jogador de característica única”

Atleta tem chamado a atenção por belas atuações nas últimas temporadas, se tornando opção para o treinador da Canarinho para a convocação para a Copa

Nesta sexta-feira (12), são marcados exatos 100 dias até o início da Copa do Mundo de 2022, e claro que o assunto dos convocados para o torneio ficarão à tona durante todo esse tempo, até o momento em que o técnico Tite anunciar a convocação da Canarinho.

Umas das posições em que mais são citados diferentes nomes é a de centroavante, na qual o técnico tem alguns nomes para escolher e decidir que representarão o Brasil na Copa do Mundo. E um forte candidato para a seleção brasileira é o jogador Pedro, do Flamengo.

“Ele tem uma característica única", relatou Tite, no programa Resenha, da ESPN. "Um jogador 'nove', em uma equipe que joga baixo, que tem o poder de cabeceio. Quando uma equipe joga muito baixa, tu tem algumas alternativas para furar esse bloqueio. Infiltração fica muito difícil."

"Finalização de média distância vai ser importante; pelos lados, fazer o cruzamento de fundo ou no funil, vai ser importante; um jogador que faça uma parede, porque não vai ter como atacar espaço. Ele tem essa condição, então ele vai acompanhar o raciocínio inteligente do meia. Ele tem essa capacidade”, declarou o treinador da Amarelinha, o qual fez questão de comparar o camisa 21 do rubro-negro aos outros centroavantes da seleção:

"A gente tem quem ataca espaço, tem os de mobilidade, tem que vem buscar a bola, tem um 'nove' que é 'dez' (Firmino), tem o Cunha que também se assemelha nesse aspecto, tem o Gabriel, tem o Richarlison. O Richarlison disse que quando ele pega a bola, ele vira de bunda para os meias. Ele quer a bola na frente."

"O Pedro não, o Pedro quer o 'diabo'. 'Me dá no corredor que eu vou para o gol'. O Richarlison é assim, quer gol. Pedro também tem essa característica”, finalizou o técnico, sobre o atacante. As opções de Tite são várias, mas o treinador terá que observá-los com muita atenção até a data da convocação, já que nem todos poderão ser inscritos.