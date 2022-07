No radar do Flamengo, Guillermo Varela aguarda valorização salarial do Dynamo, diz agente

Clube russo vai apresentar a oferta financeira nesta segunda-feira

O Flamengo acompanha de perto a situação entre o lateral-direito Guillermo Varela e o Dynamo Moscou, da Rússia. Em contato com a reportagem da GOAL, o agente do uruguaio, Pablo Bettancour, revelou que espera uma proposta oficial de renovação com valorização salarial nesta segunda-feira (25).

"Amanhã o Dyanmo vai oficializar a sua oferta para segurar o jogador. Se a diferença financeira for pouca, mesmo ganhando menos, Varela fica no Dynamo. Mas se a diferença for muita, teremos que partir para o Brasil".

Vale ressaltar que, por conta do imbróglio entre Rússia e Ucrânia, os jogadores que atuam nesses dois países têm o direito de rescindir de maneira unilateral seus contratos até dia 30 de junho de 2023. Diante deste cenário, o Flamengo monitora a situação e entende que, caso fique livre por este período, o jogador se torna uma oportunidade de mercado.

Varela ficou de fora do jogo do Dynamo, neste domingo, diante do Torpedo. O técnico do clube deixou claro que conversou com o jogador e ele optou por ficar de fora.

"Conversei com ele ontem à noite e ele me disse que não estava preparado para jogar. Tive que mudar meus planos".

Aos 29 anos, Varela figura entre os convocados da seleção Uruguai, mas ainda não tem vaga garantida na Copa do Mundo do Qatar. A imprensa uruguaia, inclusive, aponta que, para carimbar o passaporte para o Mundial, ele precisaria estar numa liga mais competitiva, uma vez que os clubes russos estão proibidos de disputar competições europeias.