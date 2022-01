No radar de Palmeiras e Galo, Samir acerta com o Watford, da Inglaterra

No radar de Palmeiras e Atlético-MG, o zagueiro Samir acertou a sua transferência para o Watford, da Inglaterra. Ele deixa a Udinese depois de cinco anos vestindo a camisa do clube italiano. A notícia foi trazida primeiramente pela UOL e confirmada pela GOAL.

O jogador de 27 anos de idade estava na lista de reforços do Palmeiras, que busca no mercado um zagueiro canhato. Além disso, o atleta também apareceu como opção no Atlético-MG.

Segundo soube a GOAL, no entanto, o desejo de Samir era seguir no futebol europeu e a chegada no futebol inglês é encarada como um grande desafio. No ano passado, o zagueiro também despertou o interesse do Flamengo, mas não houve negociação para retorno ao clube que o revelou.

Samir, inclusive, já deixou claro por diversas vezes que quando decidir voltar ao Brasil, a preferência será dada ao Flamengo. Nesta semana, diante dos rumores sobre o Palmeiras, ele fez questão de fixar uma publicação em uma de suas redes sociais falando sobre o tema.

Na Inglaterra, Samir assinou contrato de três temporadas, com a possibilidade de renovar por mais uma. Ele deve ser apresentado oficialmente no clube inglês nos próximos dias.