No PSG, Neymar não tem as mesmas responsabilidades de 'cúpula' mais próxima de Tuchel

O atacante ganha uma "folga" na preparação para decidir nos jogos, como contou o treinador

Craque é craque, não tem jeito... Thomas Tuchel, agora mais tranquilo, garantido no cargo e classificado para as oitavas da final da Liga dos Campeões, comentou, em entrevista coletiva antes do clássico diante do , pela , sobre as responsabilidades de Neymar no . E admitiu: o jogador tem seus privilégios dentro e fora de campo por ser "diferente".

Antes de mais uma decisão - o pode perder a liderança para o rival e até ser ultrapassado pelo , em caso de edrrota -, o treinador explicou que sim, Neymar não faz parte de seu círculo de confiança, sua "cúpula". A razão? Para não incomodá-lo.

A "cúpula" de Thomas Tuchel no PSG é formada por Marquinhos, Verratti, Kimpembe, Mbappé e Keylor Navas. Ídolos da torcida, com um bom tempo de clube e importância dentro de campo, ajudam o treinador opinando sobre a preparação para os jogos, as viagens, a organização da semana, os treinos que serão aplicados, entre outras responsabilidades.

"Eu sou muito próximo de Neymar. Falo muito com ele, sempre conversamos, ele é livre para falar o que pensa, sempre falamos sobre táticas. Mas ele não está com esses outros cinco jogadores porque não quero que ele se distraia." explicou sobre a ausência do craque, na coletiva. "Ele assume a responsabilidade no campo, é um mágico, é um artista. Não quero que ele pense sobre o resto. Nós resolvemos as coisas fora de campo e ele decide os jogos."

Por mais que o Lyon não tenha tido um grande ano em 2019-20, especialmente na Ligue 1, onde ficou de fora das competições europeias, terminando na sétima colocação, os Les Gones prometem ameaçar os parisienses para esta temporada. Por isso, o jogo de domingo acaba tendo um ar especial, de decisão, dos melhores elencos do país se enfrentando - ainda que a grande rivalidade de ambos os clubes seja mesmo com o .

Recentemente, as equipes decidiram a última edição da Francesa em duelo épico, que terminou nas penalidades máximas e vitória do PSG. Agora, com um Lyon fortalecido - o time manteve a base que alcançou as semifinais da Champions e acrescentou nomes como Lucas Paquetá e Tino Kadewere -, prometem travar mais um jogo apertado.

Neymar durante o treino do PSG desta sexta-feira (11) visando o clássico contra o Lyon pela Ligue 1. pic.twitter.com/EEV9A3SVJB — Gênio Neymar Jr² (fan account) (@genioneymarjr10) December 12, 2020

"O Lyon tem muita qualidade, especialmente no ataque, mas nós encontramos uma forma de jogar defendendo e atacando. É claro: Memphis Depay é muito bom em encontrar espaços, tem muita qualidade." elogiou Tuchel o atacante do rival. "Será um jogo muito difícil, mas nós estamos bem preparados. O Lyon tem uma equipe muito, muito forte, corajosa, e tem mais tempo de treino do que nós."

O PSG volta aos gramados neste domingo (13), às 17h (de Brasília), para enfrentar o Lyon, pela 14ª rodada da Ligue 1.