No PSG, Buffon vive mais uma tragédia em meio a uma carreira de vitórias

Goleiro italiano de 41 anos sofre com nova tragédia na carreira. Nesta quarta-feira, ele viu o Paris Saint-Germain cair para o Manchester United

Gianluigi Buffon está acostumado a faturar títulos na carreira. Aos 41 anos, o goleiro que passou por Parma, Juventus, PSG e seleção italiana já venceu Copa do Mundo, Copa da UEFA e Campeonato Italiano. Contudo, acumula algumas "tragédias" na extensa carreira como jogador profissional.

Na partida desta quarta-feira (6), ele falhou e viu o Paris Saint-Germain ser eliminado pelo Manchester United nas oitavas de final da UEFA Champions League.

Queda da Juve para a Série B

No ano em que venceu a Copa do Mundo pela Itália, em 2006, o jogador viu a Juventus ser rebaixada para a Série B do Campeonato Italiano por conta de escândalos de corrupção no futebol italiano. À época, o time do experiente goleiro foi para a segunda divisão local por conta da manipulação de resultados. Outros gigantes do país também sofreram sanções.

Derrotas em finais de Champions League

Gianluigi Buffon perdeu três finais de UEFA Champions League. A primeira foi em 2002. Na ocasião, depois de empatar em 0-0, a Juventus do goleiro foi derrotada pelo Milan nos pênaltis. Ele voltou a ser derrotado nesta década, ao perder para o Barcelona por 3-1 no Stadio Olímpico de Roma em 2015. O último tropeço foi em 2017, na goleada do Real Madrid por 4-1 em Cardiff, no País de Gales.

Eliminações em grupos da Copa

O título da Copa do Mundo 2006 colocou Buffon para sempre na história da seleção italiana. No entanto, ele sofreu ao ver a equipe nacional eliminada duas vezes consecutivas ainda na fase de grupos. Em 2010, na África do Sul, os italianos foram eliminados após dois empates e um revés. Quatro anos mais tarde, em solo brasileiro, foi eliminado com uma vitória e duas derrotas. Para o torneio ocorrido na Rússia, em 2018, o time nem sequer se classificou. Após a eliminação, ele decidiu se aposentar da seleção.