No Porto, Thiago Silva viveu drama com pneumonia e quase se aposentou precocemente

Em 2004, o zagueiro contraiu tuberculose enquanto atuava no time B do Porto, quase tendo que se aposentar

Criado em uma favela em Campo Grande, na zona oeste do Rio de Janeiro, e abandonado pelo seu pai quando tinha apenas cinco anos, Thiago "Monstro" Silva teve que passar por diversos obstáculos antes de se tornar um dos maiores zagueiros da atualidade.

Agora atuando pelo Chelsea, enquanto se prepara para enfrentar o Porto nas quartas de final da Liga dos Campeões, nesta quarta-feira (7), retornará a um clube em que, 17 anos antes, quase encerrou a sua carreira antes mesmo de conseguir destaque.

Quando tinha apenas 19 anos, Thiago Silva deixou o Juventude para assinar com o Porto em uma negociação de cerca de 2,5 milhões de euros. Ainda muito jovem, passou a temporada de 2004-05 no "Porto B", time de juniores e reservas da equipe portuguesa. E foi durante uma viagem a Tailândia que o defensor começou a se sentir mal, no que seria certamente um dos maiores desafios de sua carreira.

O jogador inicialmente acreditou que estava gripado, e nos dias seguintes, acertou um empréstimo ao Dínamo de Moscou para se desenvolver. Mas após alguns treinos na Rússia, viu seus sintomas piorarem e tinha dificuldades até para respirar no dia-a-dia.

Levado a um hospital, descobriu que sofria de tuberculose. Os médicos, inclusive, o informaram que se tivesse permanecido em casa por mais duas semanas ao invés de procurar um médico, poderia ter morrido. No momento, sua condição era estável, e ficou isolado em um hospital em Moscou por seis meses dada a natureza da doença.

Foi só após sua família recusar a sugestão de operar seus pulmões que o atleta retornou para Portugal, onde se recuperou após mais seis meses de tratamento.

"Thiago ficou quase um ano no hospital," recorda Belle Silva, a esposa do jogador, para a Goal, em uma entrevista exclusiva. "No meio do processo, em Moscou, falaram que não poderiam fazer nada e teriam que retirar parte de seu pulmão em uma cirurgia."

"Ele não poderia seguir jogando futebol pois não teria mais 100% dos pulmões funcionando. Quando ele e sua família entenderam a gravidade da situação, já tinha perdido seis meses no hospital. Foi muito difícil entender que o seu sonho acabaria assim." continuou, antes de explicar as dificuldades vividas pelo marido. "Ele era muito jovem e eu tinha só 17 anos na época, era muito difícil nos comunicarmos por meio de tradutores. Eles muitas vezes não contavam tudo."

"Após os seus primeiros meses, eu viajei para Rússia para estar com Thiago. Desde então, nunca mais saímos de perto um do outro." explica Belle. "Ele recebeu o segundo diagnóstico em Portugal e o tratamento lá. Ficamos mais seis meses até a cura."

"Mesmo assim, não acreditávamos que ele iria conseguir jogar mais profissionalmente. Mas Ivo Wortmann (seu ex-treinador no Juventude) lhe tinha dado uma chance antes, e deu outra no Fluminense. Foi aí que nós recomeçamos."

Seu período no Flu viu Thiago Silva se tornar ídolo da torcida e um dos principais defensores jovens no Brasil. Três anos depois, voltou à Europa para jogar no Milan. Desde então, virou peça fundamental de equipes como PSG e Chelsea. Ainda assim, reflete nos dias mais complicados de sua carreira.

"Graças a Deus eu tive força para superar as adversidades," contou em sua apresentação no Stamford Bridge em setembro. "É difícil pensar nisso de novo. Parecia o final da minha vida. Sou muito grato a minha família e a minha esposa, que me deram força em todos os momentos. Hoje, posso dizer que não sou só campeão no futebol, mas na vida."

Essa força e crença em seu talento continuam evidentes no futebol de Thiago Silva: não é surpresa que ele seja otimista quanto as suas chances de atuar na Copa do Mundo de 2022 no Qatar, mesmo tendo 38 anos durante a realização do torneio.

Se for para fazer parte da seleção brasileira, precisará continuar atuando no mais alto nível. A boa notícia é que o Chelsea deve acionar uma cláusula em seu contrato que prorrogará o vínculo do defensor por mais uma temporada.

Thiago deve ficar feliz em permanecer, já que ele, Belle e seus dois filhos estão aproveitando a vida em Londres.

"Nós somos torcedores em casa, e nossos filhos estão feliz por jogarem no Chelsea," explica Belle, que se tornou praticamente uma celebridade entre a torcida do Chelsea pelo seu apoio ao time. "Thiago está amando o Chelsea. Ele pensou que nunca atuaria na Premier League, já que está mais velho, mas continua treinando forte e está muito bem fisicamente. Ele gosta da comissão técnica, dos jogadores, e estamos muitos felizes aqui."