No momento em que o Manchester City vive seus instantes mais sombrios após sua condenação histórica por cometer irregularidades financeiras em larga escala, a lenda Pep Guardiola decidiu quebrar o silêncio e manifestar seu apoio de forma pública e direta.

Fontes próximas ao clube confirmaram, de acordo com o "The Sun", que o lendário ex-treinador estará presente nas arquibancadas do Etihad Stadium na próxima quarta-feira, para apoiar sua equipe em dificuldades no confronto decisivo pela Liga dos Campeões da Europa diante do bicampeão Paris Saint-Germain.

Mensagem de lealdade

Esse passo veio apenas poucos dias após a divulgação da dura sentença condenatória de uma comissão independente, que comprovou cerca de 99% das acusações feitas ao clube, apesar da insistência do City em provar sua inocência.

Guardiola, que encerrou dez anos inesquecíveis como treinador e assumiu o cargo de embaixador do City Football Group, havia se apressado, assim que a sentença foi divulgada, a defender seu clube através das redes sociais.

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Guardiola escreveu em uma mensagem emocionante aos torcedores do City pelo mundo: "Quero que cada torcedor do Manchester City saiba que estou aqui, mais do que nunca".

E acrescentou: "Sempre apoiei, e sempre apoiarei, meu clube, seu proprietário, seu presidente, Ferran Soriano, os jogadores, a comissão técnica, Enzo Maresca, e vocês, nossa torcida especial. Deixem-me garantir a vocês: vamos superar essa provação juntos. Amo todos vocês".

Presença que eleva a moral

É certo que a presença de Guardiola nas arquibancadas elevará a moral da torcida, que espera superar a dolorosa pausa para os jogos das seleções e voltar a focar no futebol, especialmente porque ele havia dado uma dica em sua última coletiva de imprensa em maio, ao dizer: "Posso voltar assim que a sentença for divulgada, mas só se vocês conseguirem me encontrar".

E lá está ele cumprindo sua promessa, voltando à sua antiga casa, não como treinador, mas como embaixador e escudo que protege o clube na maior crise de sua história.







