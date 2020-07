No Morumbi, Corinthians tem retrospecto de vitórias e títulos históricos

Depois de viver momentos importantes no estádio, o Corinthians volta como zebra em busca de uma vaga na semifinal do Paulistão

Nesta quinta-feira (30), pelas quartas de final do , o vai reencontrar um estádio importante em sua história: o Morumbi. Apesar de ser a casa do , grande rival, o torcedor corinthiano - especialmente os mais velhos - tem boas recordações por lá.

Foi apenas em 2014, pouco antes da no , que o ganhou a sua própria casa, a Arena Corinthians, até então, havia passado por alguns palcos do futebol paulista. Apesar de ter o Pacaembu como sua "segunda casa", os corinthianos também viveram momentos bastante importantes quando jogavam no Morumbi - isso sem contar algumas vitórias contra o próprio São Paulo por lá.

Ao todo, o alvinegro jogou 545 jogos no estádio são-paulino, destes saiu vitorioso em 211 oportunidades, além dos 192 empates e 142 derrotas. Na conta, também estão 14 títulos conquistados por lá, incluindo os seus três primeiros Brasileiros (em 1990 - justamente o que é homenageado na atual camisa do time -, 98 e 99).

No Morumbi, também, o Corinthians é o dono do maior público que o estádio já recebeu. Em 1977, na segunda partida de três partida contra a pela final do , 146.072 acompanharam a derrota corinthiana, antes da conquista do título, no jogo seguinte.

Depois de se classificar com dificuldades - e com a ajuda do São Paulo -, o Timão vai enfrentar o Red Bull , o melhor time da classificação geral do Paulista, no Morumbi. O retrospecto no estádio é favorável e, para animar ainda mais o torcedor - provavelmente apreensivo com o jogo - vale lembrar que oito dos 30 títulos paulistas foram conquistados por lá (1977, 1979, 1982, 1983, 1997, 1999, 2001 e 2003).

O primeiro deles, em 1977, quando também teve o maior público, o Corinthians vivia um período um tanto diferente do de hoje. Agora, são três títulos seguidos do Paulista conquistados pelo Timão, que está em busca do quarto, naquela época, porém, o jejum era de 23 anos. Com o gol de Basílio, o alvinegro saiu da fila e conquistou um dos títulos mais marcantes de sua história justamente no Morumbi.

Assim, apesar o estádio do rival e de ter duas outras "casas" para chamar de sua, o Corinthians - e o corinthiano - sempre vão ter um lugar especial para o Morumbi em sua história.

O Timão enfrenta o Red Bull Bragantino nesta quinta-feira (30), às 19h (de Brasília) e, mesmo com o mando do adversário, a história mostra que, se depender do retrospecto no estádio, o alvinegro pode continuar sonhando com o quarto título paulista seguido - e 31º de sua história.

Veja os títulos conquistados pelo Corinthians no Morumbi: