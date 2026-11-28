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Naby Keita atravessa um momento difícil. Por questões de saúde mental, o ex-astro do Liverpool vai se afastar temporariamente do futebol.

“No momento, ele não se sente pronto para ajudar o time. Por isso, pediu ao clube um tempo para cuidar de sua saúde mental. O clube concordou. A partir de janeiro, devemos voltar a trabalhar juntos”, explicou Balas Borbely, técnico de Keita no Ferencvaros de Budapeste.

A situação atual não é o único revés recente na carreira de Keita. “Ele teve uma temporada passada difícil. Sofreu lesões frequentes e, além disso, não tinha uma relação particularmente boa com seu técnico anterior, Robbie Keane. Tentei ajudá-lo a recuperar sua melhor forma. Conseguimos isso em parte, e ele também disputou algumas partidas nesta temporada”, acrescentou Borbely.

Desde que deixou o Liverpool, em 2023, Keita não conseguiu retomar de forma consistente o nível de desempenho de antes. Sua passagem pelo Werder Bremen, em especial, acabou sendo um grande equívoco esportivo. Após apenas cinco jogos na Bundesliga, sua passagem pelo clube terminou antes do previsto. Nesse período, ele também foi suspenso e multado por se recusar a viajar para a partida fora de casa contra o Bayer Leverkusen.

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No início de 2025, Keita chegou ao Ferencvaros de Budapeste por empréstimo, antes de ser contratado em definitivo pelo clube húngaro no verão de 2026. Na temporada atual, o meio-campista disputou até agora nove partidas oficiais e deu duas assistências.