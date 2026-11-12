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O Barcelona já sabe agora qual o valor que terá de desembolsar caso queira contar com os serviços de Nicolò Tresoldi, atacante do Club Brugge.

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O jornal Sport noticiou que Tresoldi é uma das principais revelações do futebol europeu, já que o jogador se transformou em um dos nomes mais requisitados no mercado de transferências, o que levou o clube belga a elevar consideravelmente suas exigências financeiras.

De acordo com o que informou o jornalista italiano especializado em notícias de transferências, Nicolò Schira, o valor exigido para abrir mão de Tresoldi gira atualmente entre 60 e 70 milhões de euros.

Esse montante representa um aumento significativo em comparação com as estimativas iniciais, que variavam entre 35 e 40 milhões de euros.

O excelente nível apresentado por Tresoldi, de 22 anos, contribuiu para a valorização de seu preço de mercado, enquanto o Club Brugge sabe que possui um ativo valioso que atrai o interesse dos grandes clubes europeus.

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O Barcelona é um dos clubes que acompanham de perto a evolução do jogador, mas não é o único na disputa por sua contratação.

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Segundo Schira, os clubes Arsenal, Atlético de Madri e Milan também demonstraram interesse no atacante. Dessa forma, os próximos meses podem testemunhar uma forte concorrência entre 4 grandes clubes para fechar o negócio.

Na Itália, o Milan surge como um dos principais interessados em acelerar as negociações para concretizar a contratação de Tresoldi.

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O jornal La Gazzetta dello Sport confirma que o clube italiano estuda a possibilidade de contratar o jogador durante o próximo mês de janeiro, embora as exigências financeiras do Club Brugge dificultem seriamente qualquer movimentação imediata.

O clube belga já havia demonstrado, durante a última janela de transferências de verão, que não pretende abrir mão de Tresoldi com facilidade. De acordo com a imprensa italiana, a Roma apresentou uma proposta no valor de 35 milhões de euros, mas o Club Brugge a recusou.

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No entanto, há um fator decisivo, já que Tresoldi prefere viver uma experiência na Itália por alguns anos, e nunca escondeu sua preferência pelo Milan, embora o clube italiano não seja capaz de atender às exigências financeiras apresentadas atualmente.

Porém, a mensagem vinda da Bélgica é bastante clara. Segundo o que noticiou o jornal belga Het Laatste Nieuws, o Club Brugge considera que Tresoldi não está à venda durante a janela de transferências de inverno, e não cogita permitir sua saída em janeiro, mesmo que receba uma proposta financeira volumosa.

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A situação mudará a partir de junho de 2027, quando o clube belga estará disposto a estudar a possibilidade de vender o jogador, com a condição de receber uma proposta que atenda às suas elevadas exigências financeiras.

Portanto, o valor de 60 a 70 milhões de euros será o ponto de partida para quaisquer negociações possíveis durante a janela de transferências de verão.

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O Barcelona terá de tomar uma decisão sobre entrar na disputa pela contratação do jogador, cujo valor financeiro ameaça se tornar muito mais alto à medida que a concorrência se intensifica.

O Club Brugge sabe muito bem que não é obrigado a vender Tresoldi no momento, e que a concorrência entre os grandes clubes europeus pode jogar a seu favor.