A estrela francesa do Bayern de Munique, Michael Olise, de 24 anos, enfrenta uma crise pessoal inesperada após o seu regresso dos Estados Unidos, depois de uma mulher alemã de origem marroquina ter revelado a existência de uma filha sua, com 20 meses de idade, no meio de um litígio jurídico sobre a pensão e o pleno reconhecimento da criança.

O jornal alemão "Bild" publicou na sua primeira página o testemunho de Fatima Zonbrisher, de 34 anos, residente em Düsseldorf, que garantiu ter mantido uma relação amorosa com o jogador há 4 anos, quando ele atuava pelo clube inglês Crystal Palace, relação que durou dois anos antes de ela descobrir a gravidez duas semanas depois da separação.

O teste de paternidade, realizado em Munique, comprovou que Olise é o pai da menina Alia Nour, mas Zonbrisher acusou o jogador de se recusar a ver a filha e a pagar a pensão adequada, referindo que os seus advogados ofereceram inicialmente apenas 836 euros por mês, elevando depois o valor para dois mil euros, sem que ela tenha recebido qualquer quantia efetiva há dois anos.

Zonbrisher afirmou, em declarações ao jornal: "Dói-me ver a sua dureza para com a própria filha, pois ele não fala comigo diretamente, mas envia os seus advogados, que o aconselharam a não ver a criança. Um deles chegou mesmo a sugerir-me que comprasse roupa usada para ela".

Em resposta, a equipa jurídica de Olise negou estas acusações, garantindo que o jogador ofereceu ajuda desde o início e que continua aberto a chegar a um acordo amigável, revelando que Zonbrisher exigiu perante os tribunais franceses uma pensão mensal de 60 mil euros, sem sucesso, enquanto Olise se dispôs a pagar um valor que ultrapassa o limite máximo permitido por lei na Alemanha.

Este escândalo surge num momento delicado para o médio ofensivo, que foi o jogador com o maior número de assistências no Mundial de 2026, ao mesmo tempo que o seu nome circula com força nos corredores do Real Madrid, que procura contratá-lo para se juntar ao seu amigo Kylian Mbappé na capital espanhola, o que torna esta revelação pública um duro golpe para um jogador conhecido pelo seu apreço pela privacidade.