O sírio Omar Al Soma, ex-atacante do Al-Ahli, da Arábia Saudita, voltou 15 anos no tempo graças a um gol histórico que marcou na noite de sexta-feira.

Omar Al Soma entrou em campo pelo Al-Wahda na derrota por 3 a 2 diante do Al-Ahli de Aleppo, na noite de sexta-feira, pela temporada atual do Campeonato Sírio.

O atacante sírio não se limitou a participar: marcou o segundo gol que levou o Al-Wahda a buscar o empate, antes de o Al-Ahli de Aleppo conseguir arrancar o gol da vitória nos minutos finais.

Segundo o jornal saudita "Al-Yaum", este foi o primeiro gol que Omar Al Soma marca no Campeonato Sírio desde sua transferência para o Al-Wahda durante a última janela de transferências de verão.

Com isso, o jogador de 37 anos volta a marcar no Campeonato Sírio após cerca de 15 anos, desde sua saída do Al-Futuwa para se transferir ao Al-Qadsia, do Kuwait, em 2011.

Isso acontece em um momento em que o recorde histórico do atacante sírio no Campeonato Saudita está seriamente ameaçado por conta do marroquino Abderrazak Hamdallah, atacante do Al-Taawoun.

Hamdallah marcou um gol no empate por 1 a 1 do Al-Taawoun com o Al-Ettifaq, no último sábado, pela décima segunda rodada da Saudi Pro League.

O gol foi o de número 160 do atacante marroquino em sua história de participações na Saudi Pro League, tornando-o o segundo maior artilheiro da competição em toda a história, a apenas um gol de Omar Al Soma.

Hamdallah ainda tem um grande número de partidas pela frente na temporada atual, nas quais poderá tomar a posição de Omar Al Soma e se tornar o maior artilheiro histórico do Campeonato Saudita na era profissional.