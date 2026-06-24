No meio da Copa do Mundo... Bruno Fernandes define sua posição em relação às propostas da Arábia Saudita

O português Bruno Fernandes, meio-campista do Manchester United, definiu sua posição em relação às propostas que recebeu para se transferir para a Liga Saudita durante a próxima janela de transferências de verão.

Bruno Fernandes ajudou a liderar a seleção de Portugal à sua primeira vitória na Copa do Mundo de 2026, contra o Uzbequistão por 5 a 0, ontem, terça-feira, na segunda rodada da fase de grupos.

Menos de 24 horas após a partida, o renomado jornalista Ben Jacobs confirmou, pela rádio “TalkSport”, que Fernandes pretende permanecer no Manchester United na próxima temporada.

A emissora explicou que o meio-campista português comunicou aos companheiros da seleção que não deseja deixar o Manchester United no próximo verão, apesar de restar apenas uma temporada em seu contrato.

O jogador de 31 anos possui uma cláusula de rescisão em seu contrato com os “Diabos Vermelhos”, que lhe permite se transferir para qualquer clube não inglês por 65 milhões de euros, o que poderia facilitar sua transferência para a Liga Saudita, caso ele deseje.

O nome de Fernandes foi associado a uma transferência para a Liga Saudita no ano passado, mais especificamente para os clubes Al-Hilal e Al-Nassr, mas ele decidiu ficar; no entanto, algumas reportagens mencionaram a possibilidade de isso acontecer após a Copa do Mundo.

Bruno Fernandes tornou-se uma das principais estrelas do Manchester United nos últimos anos. Ele chegou ao clube em janeiro de 2020 e disputou 327 partidas, nas quais marcou 107 gols e deu 108 assistências.