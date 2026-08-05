Ole Book, diretor esportivo do Borussia Dortmund, considera uma saída de Felix Nmecha na atual janela de transferências altamente improvável. Nmecha estaria atualmente na lista de desejos do Newcastle United — mas Book não acredita que a transferência vá acontecer. "Eu consideraria uma transferência extremamente improvável. Claro que, em teoria, sempre podem surgir somas astronômicas, mas no caso de Felix Nmecha posso praticamente descartar isso neste verão", disse Book aos jornalistas no treinamento do BVB.

Com suas atuações na temporada passada e também nos dois primeiros jogos da Copa do Mundo, Nmecha despertou o interesse de grandes clubes. O Real Madrid também chegou a ser ligado a ele em determinado momento, mas o suposto interesse não se concretizou. Atualmente, o Newcastle United busca reforços para o meio-campo após a saída de Sandro Tonali e a iminente transferência de Bruno Guimaraes para o Arsenal. Nmecha seria o principal alvo dos Magpies.

Nmecha tem, segundo relatos, uma cláusula de rescisão em seu contrato, que, no entanto, só passa a valer no próximo verão: então ele poderá supostamente deixar o clube por 80 milhões de euros. Quando o interesse do Real possivelmente ainda existia, 120 milhões de euros eram tratados como o limite mínimo aceitável do Dortmund — mas agora Ole Book praticamente descarta uma saída de forma categórica.

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Felix Nmecha se transferiu em 2023 do Wolfsburg para o Borussia por 30 milhões de euros. Após dificuldades iniciais — também por causa de lesões —, ele se firmou sob o comando do técnico Niko Kovac como peça importante no meio-campo defensivo. É ali que ele também está firmemente previsto para a próxima temporada no BVB, ao lado de Jobe Bellingham. Na última temporada, ele somou cinco gols e três assistências em 42 jogos oficiais pelos aurinegros.