No Fluminense, na Libertadores: Fábio volta a ter noite de herói com pênalti defendido

O divórcio entre Fábio e Cruzeiro foi inesperado e, como costuma acontecer nestes casos, com traumas – inclusive disputas judiciais. A história entre o goleiro e a camisa celeste é eterna, mas sua vida esportiva agora segue no Fluminense. E pela primeira vez depois que saiu da Raposa, Fábio voltou a experimentar uma noite de herói.

Foi em grande estilo, na principal competição de clubes da América do Sul -- uma situação rara nos últimos anos, em que Fábio defendeu a meta cruzeirense na Série B do Brasileirão.

Aos 41 anos, Fábio foi escalado como titular do Fluminense para o jogo de ida contra o Millonarios, da Colômbia, pela segunda fase classificatória para a fase de grupos da Libertadores 2022. Foi apenas a quarta vez que o veterano começou um jogo sob as traves da equipe tricolor. O duelo terminou com vitória por 2 a 1 do Flu, mas poderia ter sido pior para o time treinado por Abel Braga... não fosse Fábio.

O Tricolor começou perdendo por 1 a 0 no estádio El Campín, mas depois de ter vantagem numérica após a expulsão do atacante Eduardo Sosa o Fluminense viu uma janela de oportunidades se abrindo. Mais pela insistência do que na técnica, os brasileiros chegaram ao empate quando o zagueiro David Braz apareceu dentro da área para finalizar como se fosse um centroavante.

Mas se os tricolores acharam que o único drama da noite seria a lesão muscular sofrida por Fred, o coração passou a bater mais forte quando o juiz argentino Dario Herrera apitou um pênalti duvidoso para os colombianos.

Os donos da casa poderiam voltar à dianteira, mas o Fábio ainda mostra que pode ter momentos de Fábio. O segundo atleta brasileiro com mais jogos em Libertadores (84 partidas, sendo a maioria delas pelo Cruzeiro além desta pelo Fluminense e duas pelo Vasco em seu início de carreira) pulou para p seu lado direito e defendeu a cobrança do meia David Silva. O empate permaneceu até German Cano completar para as redes após receber passe de Luiz Henrique em jogada que também teve participação primorosa de Martinelli.

Em 976 jogos pelo Cruzeiro, Fábio se notabilizou, dentre muitas coisas, pela habilidade em defender pênaltis. Foram 34 penalidades defendidas pelo clube mineiro. A última delas havia sido contra o Coritiba, ainda pela Série B de 2021. Mas como a vida segue, Fábio voltou a saborear uma noite de protagonismo em palcos maiores: o pênalti defendido contra o Millonarios, pela Libertadores, será importantíssimo para decretar o futuro tricolor no torneio sul-americano.