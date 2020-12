Postura de jogadores consagrados surpreende Ceni no Flamengo

Bem afinado com os principais nomes do elenco, treinador se preocupava com a receptividade antes de chegar ao Ninho do Urubu

Ao receber o convite para comandar o , em novembro, Rogério Ceni não pensou muito. Foram apenas quatro horas até decidir que aceitaria o desafio. A vontade de disputar grandes títulos foi o fator principal que fez com que o comandante trocasse o , onde tinha estabilidade, pelo atual clube. Uma das poucas preocupações, no entanto, foi a forma como seria recebido pelo estrelado elenco rubro-negro.

Depois da experiência ruim no , onde teve problemas com os principais jogadores, Rogério pensava em como seria a receptividade no Flamengo e não queria passar uma imagem de carrasco ou chato. Ao desembarcar no Ninho do Urubu, ele soube idenficar rapidamente as lideranças e os trouxe para o seu lado. Diego Alves, Diego Ribas, Everton Ribeiro, Filipe Luís e Gabigol são alguns dos nomes que têm extrema confiança do técnico.

Mais do que "ganhar" os jogadores, Ceni também se surpreendeu com eles. Na última semana, por exemplo, os jogadores pediram para seguir treinando por mais algum tempo mesmo com o término anunciado das atividades em um determinado turno.

O treinador, inclusive, faz questão de elogiar internamente e publicamente a postura das lideranças. Depois do jogo contra o , por exemplo, o treinador exaltou a postura de Ribeiro ao ser substituído na reta final do jogo.

"O respeito que um capitão, como é o e por isso usa a braçadeira, em sair de campo alegre, cumprimentar seu treinador, cumprimentar os companheiros.. sair da maneira como ele saiu, isso ressalta o caráter, a personalidade das pessoas que trabalham aqui", disse.



Na partida anterior, diante do , enquanto Diego Alves vivia um grande imbróglio sobre a renovação de contrato, Rogério Ceni deu a faixa de capitão ao goleiro, mostrando o quanto ele era importante e também ressaltou por vezes o desejo como era fundamental de ter o camisa 1 por mais tempo no clube.

Mesmo diante das eliminações na e Copa do , o treinador sempre buscou exaltar a postura dos atletas e a vontade de vencer do elenco. Uma das coisas que mais chama a atenção são os questionamentos dos jogadores nos treinos, que sempre buscam saber o por que estão realizando cada atividade.

Além disso, publicamente, ele fez questão de exaltar que os atletas mais experientes quando terminam de fazer um treino de recuperação, vão para beira do gramado assistir as atividades dos reservas.

"O vestiário é fantástico, jogadores ótimos de se trabalhar. O pessoal mais experiente sempre assistindo os treinos em dia de recuperação, eles brigam, querem a vitória. O vestiario do Flamengo reflete o que foi esse jogo contra o Bahia", disse Ceni em participação no programa Arena SBT.

Outro jogador que recebe muitos elogios de Rogério Ceni é Diego Ribas. O treinador volta e meia ressalta internamente que o comportamento do camisa 10 é exemplo, porque mesmo tendo um currículo extenso e qualidade, é uma opção no banco de reservas e nunca reclama.

Se no início Ceni achou que precisava ir mais "devagar", o treinador foi surpreendido e hoje está nas graças do grupo e principalmente dos mais experientes, assim como os mais experientes estão bem felizes com o novo treinador.