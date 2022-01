No Flamengo, Paulo Sousa ganha seis desfalques em semana importante na pré-temporada

Em meio a preparação para a temporada 2022, o técnico Paulo Sousa ganhou desfalques de peso para esta semana de atividades. O comandante não terá à disposição Arrascaeta, Everton Ribeiro e Gabigol, que estão a serviço de suas respectivas seleções, e Maurício Isla, João Gomes e Filipe Luís, diagnosticados com Covid-19.

Isla testou positivo já a cargo da seleção chilena e terá que cumprir quarentena. João Gomes e Filipe Luís testaram positivo nesta segunda-feira (24), na reapresentação do elenco rubro-negro. De acordo com o protocolo utilizado pelo Flamengo, a dupla terá que cumprir ao menos cinco dias de isolamento.

Os desfalques acontecem numa semana onde Paulo Sousa buscaria trabalhar mais focado nas formações táticas da equipe. Desde que chegou ao Ninho do Urubu, o técnico português tem cobrado muita intensidade dos atletas e focado bastante na parte física.

O Flamengo estreia no Campeonato Carioca nesta quarta-feira (26), diante da Portuguesa, na Ilha do Governador. A equipe que entrará em campo, no entanto, será formada por jovens, que estão trabalhando com Fabio Mathias, treinador do sub-20.