No Flamengo, Bruno Henrique pode ser a solução para impaciência com Vitinho

A nova contratação chega para brigar pelo espaço no time com o jovem, que ainda não engrenou apesar da expectativa

Bruno Henrique será jogador do Flamengo em 2019. O atacante, que desde 2017 fez 20 gols em 85 jogos pelo Santos, vai custar R$ 23 milhões aos recheados cofres rubro-negros (além do empréstimo do jovem meio-campista Ronaldo para o Peixe) e chega para lutar pela posição na ponta-esquerda com Vitinho, cada vez mais questionado.

Contratação mais cara na história rubro-negra até a chegada de Giorgian De Arrascaeta, Vitinho encheu a torcida de expectativas em 2018. Entretanto, ainda não entregou o que dele se esperava e viu isso refletido na vitória por 2 a 1 sobre o Bangu, domingo (20), no primeiro duelo do Flamengo nesta atual temporada, ao ser vaiado pelos mais de 46 mil torcedores que estiveram no Maracanã. Escolha dos editores Neymar desdenha de acusação de consumo de drogas: "Não sou tão estúpido"

Abertura do Paulistão mostra que grandes não terão vida fácil no estadual. Veja o resumo da rodada

Copa América 2019: quando é, qual o preço dos ingressos, seleções participantes e quais estádios irão sediar o torneio?

Confira alguns dos destaques da 50º Copinha que podem ganhar chance no seu time

Um exagero, fruto da paixão de torcedor.

Afinal de contas, era o primeiro jogo do ano e muita coisa ainda vai acontecer até dezembro. Mas a chegada de Bruno Henrique promete marcar um ‘antes e depois’ na situação de Vitinho: ou ele recupera a confiança em seu futebol e se estabelece de vez na ponta-esquerda do Flamengo ou será relegado ao banco de reservas na equipe principal (talvez até sem perder muitas oportunidades, uma vez que Abel Braga afirmou que sua intenção é fazer como o Palmeiras em 2018, montando equipes diferentes dependendo do que estiver em disputa).

(Foto: Bruna Prado/Getty Images)

A questão vital deste debate, no entanto, é como Bruno Henrique vai chegar para a temporada. Depois de um excelente 2017 pelo Santos, seguidas lesões o tornaram o jogador que mais vezes desfalcou a equipe da Vila Belmiro no ano passado - 30 jogos considerando todas as competições. Ajuda a explicar os apenas dois gols em 2018, mas a comparação individual com Vitinho no último Brasileirão não é das mais vantajosas ao novo reforço.

(Foto: Pedro Martins/MoWa Press)

Nos principais lances ofensivos, Vitinho foi mais efetivo do que Bruno Henrique. Ainda disputando menos minutos, fez mais gols, deu mais assistências e criou mais oportunidades para a sua equipe – conforme você pode observar no quadro abaixo. O ponto a favor do agora ex-santista foi o entrosamento dele com Gabigol, com quem formou uma das melhores parcerias da competição nacional: Bruno deu três passes para tentos de Gabriel, menos apenas em relação às quatro assistências de Cazares para Ricardo Oliveira no Atlético-MG.

BR-2018 Minutos Gols Assistências Chances criadas Vitinho 1628 3 5 38 Bruno Henrique 1700 1 3 21

A comparação do Vitinho de 2018 com o Bruno Henrique de 2017, no entanto, dá larga vantagem ao mais novo contratado do Fla. Além dos números em gols, assistências e chances criadas, Bruno teve melhor taxa de conversão por finalizações (15.4% contra 5%), pisava mais vezes na área e recuperou mais bolas (144 a 69).

Brasileirão Minutos Gols Assistências Chances criadas Vitinho 2018 1628 3 5 38 B.Henrique 2017 2502 8 11 42

Bruno Henrique mostrou recentemente um poder decisivo maior ao de Vitinho, além do já citado entrosamento com Gabigol. Mas nesta disputa, a resposta que prevalece é o óbvio: quem ganha é o clube. Em opções no banco, na expectativa cada vez mais baixa em relação a Vitinho e na motivação que ele poderá ter ao disputar a sua vaga com um jogador de ponta no futebol praticado hoje em nosso país.