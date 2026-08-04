É um segredo aberto que Noah Atubolu imaginava seu dia a dia atual de forma totalmente diferente. Enquanto seus companheiros de equipe se preparavam recentemente para a próxima temporada diante de um cenário alpino pitoresco, ele permaneceu completamente sozinho no centro de treinamento do seu ainda empregador, o SC Freiburg. De seu objetivo de se encaixar em uma equipe de ponta da Europa, de preferência na Inglaterra, ele continua a anos-luz de distância, mesmo meses depois de ter manifestado seu desejo de sair, faltando um ano para o fim do contrato.

Até hoje, o jogador de 24 anos não encontrou um novo clube que corresponda às suas exigências. Uma solução em breve não está à vista. O goleiro altamente talentoso, visto como uma promessa de futuro para a DFB, se complicou bastante. "Talvez todos nós tenhamos subestimado um pouco o quão tarde esse mercado especial de goleiros ganha ritmo", resumiu recentemente o diretor esportivo do SC, Klemens Hartenbach, ao kicker.

Não é só a busca de Atubolu por um clube que está difícil. Outros exemplos de destaque também mostram isso: a conclusão do negócio de empréstimo de Marc-Andre ter Stegen para o Ajax Amsterdam se arrastou por semanas até o anúncio na terça-feira, o até então sem clube Stefan Ortega fez uma transferência à primeira vista incomum para o Olympiakos Piraeus e Alexander Nübel também não conseguiu se encaixar em uma das principais ligas e assinou de forma um pouco surpreendente com o Besiktas Istanbul.

A suposição, sem dúvida justificável, de que o mercado de goleiros está simplesmente saturado demais seria simplista. Há vários fatores que desempenham um papel decisivo no fato de goleiros muito talentosos terem de se contentar com passos aparentemente menores em nível de clubes ou até mesmo correrem o risco de ficar completamente para trás.

Mercado de goleiros travado: o principal problema está na Inglaterra

O principal problema para a falta de movimentação está, antes de tudo, na Inglaterra. Mais precisamente na Premier League, como Markus Krösche também apontou recentemente no kicker. "Percebe-se que todos os clubes primeiro precisam vender. O mercado comprador na Inglaterra só está começando de verdade agora. Eles colocam o dinheiro no mercado; todos os outros países já não colocam tanto dinheiro assim no mercado. O Bayern investiu agora, mas esse é o nosso líder do setor, com outras condições. Todos os outros clubes esperam por vendas porque precisam de receitas. Já arrecadamos mais de 80 milhões de euros, isso certamente também foi útil para nossas transferências na chegada", disse o diretor de futebol do Eintracht Frankfurt.

Krösche não se referia de forma alguma apenas ao mercado de goleiros, mas ao mercado global. Fora os clubes do topo absoluto, todas as outras ligas dependem, de certa forma, da ilha. Os muitos clubes de nível médio e inferior na Espanha, França ou Itália, fora gigantes como Barça, Real, Inter ou PSG, nem sequer têm condições de contratar um goleiro ou jogador de linha que desencadeie um efeito dominó capaz de mudar o mercado.

Interessante: segundo informações da SPOX, um goleiro reserva na Premier League ganha até mais dinheiro do que um camisa 1 nas outras principais ligas. Só quando o mercado inglês desperta é que a maior parte do dinheiro flui como uma espécie de cachoeira para as outras ligas e se distribui pelos diferentes mercados. Até as ligas de divisões inferiores. Na Inglaterra, porém, tradicionalmente se reage bem tarde, o que também se reflete na janela de transferências até aqui mais silenciosa. O fenômeno conhecido no futebol como marasmo de verão, portanto, pode muito bem ser aplicado também ao mercado de transferências.

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Desequilíbrio absurdo: reserva do ManCity se transfere por mais de 40 milhões de euros

Outra prova do desequilíbrio é a transferência iminente de James Trafford. Segundo relatos coincidentes da imprensa, bem mais de 40 milhões de euros vão sair do Leeds United para o Manchester City pelo primeiro reserva de GIanluigi Donnarumma, que, desde seu retorno no verão de 2025, apesar de sua condição de número dois, ao menos defendeu o gol de seu clube formador em 17 partidas. Ainda assim, seu tempo de jogo não justifica a quantia absurdamente alta de 31,2 milhões de euros que os Skyblues pagaram ao Burnley FC por meio de uma cláusula de rescisão pelo então jogador de 22 anos — e, ainda assim, o ManCity sai desse curto interlúdio com um gordo lucro em transferência.

Como substituto, deve chegar Rulli, do Olympique Marseille, que aos 34 anos voltará a valorizar financeiramente o fim da carreira. Mas, com a quantia relativamente modesta de milhões vinda de Manchester, o tradicional clube não pode se dar ao luxo, diante da falta de força financeira na França, de contratar um novo número 1 da categoria de Atubolu, que deve render ao Freiburg algo em torno de 20 milhões de euros. Em vez disso, vai procurar uma ou duas prateleiras abaixo.

O que vale para Rulli, em certa medida também se aplica a Nübel. No caso do jogador que por último esteve emprestado por três anos ao VfB Stuttgart e disputou a Copa do Mundo, o aspecto financeiro também teve um peso determinante em sua transferência bastante surpreendente e ao mesmo tempo observada com críticas, saindo das principais ligas para o Besiktas Istanbul. Na Inglaterra, seu destino desejado, ele não tinha mercado. Já outros clubes fora da ilha não conseguiam bancar, nem de longe, o pacote total formado por taxa de transferência e salário alto.

Para compensar a diferença no contracheque, ele teria inclusive insistido, segundo consta, em um pagamento compensatório do FCB. A fonte de dinheiro do grande clube turco, que enfraqueceu no passado recente, vem, por sua vez, de um projeto de construção imobiliária que deve gerar até 400 milhões de euros em faturamento. Segundo informações da SPOX, a mudança para a metrópole turca acabou sendo uma decisão consensual entre uma conta cheia e a garantia de titularidade em um potencial participante de competição europeia. De forma semelhante ao caso de Ortega.

Torneira fechada: Arábia Saudita já não é alternativa à Inglaterra

Quem tem menos dinheiro disponível, portanto, fica com apenas uma opção: agir rapidamente! Na Alemanha, esse padrão já é claramente perceptível há anos. Até mesmo o FC Bayern, financeiramente muito à frente, já encerrou cedo suas atividades no mercado com as contratações de Nathaniel Brown e Ismael Saibari no lado das chegadas e não deve mudar mais nada, a menos que alguma de suas grandes estrelas saia contra as expectativas.

A Copa do Mundo também contribuiu para um novo atraso nas movimentações do mercado de transferências. O foco estava na América, porque tanto jogadores quanto empresários primeiro tiraram férias e só agora estão voltando aos poucos ao cotidiano. Além disso, o mercado saudita mudou de forma perceptível. Os xeiques endinheirados parecem ter fechado a torneira, motivo pelo qual um mercado alternativo à Inglaterra deixou de existir. Isso é reforçado pelos rumores atuais em torno do clube de Cristiano Ronaldo, o Al-Nassr, segundo os quais os fundos estatais de investimento do Estado desértico (PIF), devido ao alto endividamento, impuseram uma proibição de transferências ao clube. As dívidas estariam em pouco mais de 187 milhões de euros.

Por experiência, o mercado de transferências só voltará a ganhar movimento de verdade em meados de agosto, quando os jogadores puderem se mostrar e convencer nas ligas. Assim, os clubes vendedores também ficam com menos tempo para encontrar um substituto, o que, por sua vez, faz os preços subirem. Um cenário recorrente nos últimos anos, que, naturalmente, mais uma vez favorece os clubes ingleses que preferem esperar.

Por isso, também não surpreendeu que o SC Freiburg tenha se antecipado na busca por um sucessor de Atubolu com Mio Backhaus (12 milhões de euros junto ao SV Werder Bremen), embora ele ainda nem tenha saído. Caso contrário, o clube de Breisgau correria o risco de, diante de uma saída perto do fim da janela de transferências em 1º de setembro, ficar sem reposição. Ainda mais porque, com a provável receita alta em uma venda de Atubolu, certamente também aumentariam as exigências de valor contra o SCF.

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Também não é desconhecido do FC Bayern: o agente de Noah Atubolu calculou mal

Por isso, a situação em que Atubolu se meteu, ou foi colocado, surpreende ainda mais. A suspeita de que ele e, sobretudo, seus agentes calcularam tudo mal e subestimaram o mercado é evidente. Que o mercado de goleiros, por conta do menor número de vagas em cada equipe, seja em geral um pouco mais difícil, isso provavelmente estava claro para todos. Mas um erro de avaliação dessa magnitude sobre a problemática exposta é difícil de explicar.

Além disso, a agência de Atubolu não é desconhecida. Desde janeiro de 2026, poucos meses antes de vir à tona seu desejo de sair, ele é representado pela Epic Sports, do agente estrela Ali Barat, que também não é um nome qualquer para o FC Bayern. No verão do ano passado, o iraniano articulou o caro negócio de empréstimo de Nicolas Jackson com o FC Chelsea e depois se celebrou principalmente a si mesmo por isso em um comunicado mais do que excêntrico, com o título "Ali Barat redefiniu o jogo". O texto foi publicado apenas 13 minutos depois do anúncio oficial da transferência, incluindo números que, no setor, normalmente nunca são tornados públicos com tanto detalhe.

Sob a tutela de Barat, hoje há um conjunto de jogadores de renome, o que torna ainda mais surpreendente o equívoco no caso de Atubolu. Assim como o fato de ele ter recebido no fim de 2025 até mesmo um prêmio do jornal esportivo italiano Tuttosport como melhor agente do ano. Pela segunda vez depois de 2023, o que o colocou no mesmo patamar do também bicampeão e conselheiro de longa data de CR7, Jorge Mendes (Gestifute).

Mas ele ainda não conseguiu realizar para seu cliente o sonho da ilha, já que Atubolu é, "desde pequeno, um grande fã" da Premier League. Segundo Hartenbach, Atubolu está agora em uma fase de transição e está "mantendo conversas pessoais com clubes". O efeito dominó esperado, porém, continua sem acontecer e talvez nem aconteça em sua posição nevrálgica. Soma-se a isso o fato de que, apesar de tudo, ele tem certas exigências em relação ao novo empregador. Hull City e Coventry City eram, segundo relatos, pelo menos uma prateleira abaixo do que ele desejava. Atubolu teria recusado os dois recém-promovidos.

De toda forma, a busca pela melhor solução possível não pode se prolongar muito mais. Caso contrário, Atubolu corre o risco de perder um ano na arquibancada em Freiburg. E sem qualquer chance de se recomendar ao novo técnico da seleção, Jürgen Klopp, para o posto vago de número 1 do gol alemão. Até lá, seu status de relacionamento com o destino dos sonhos continua complicado — e isso se deve justamente à própria Premier League.



