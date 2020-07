No Everton, Bernard revela procura por psicólogo após crise de ansiedade

Ex-jogador do Atlético-MG destacou a importância do trabalho mental que vem sendo realizado há um ano

O atacante Bernard, em entrevista à EvertonTV, revelouque sofreu com um ataque de ansiedade em 2019 e, após procurar pro ajuda, se tornou mais confiante e deseja incentivar mais pessoas a procurarem por ajuda.

"Estou fazendo terapia há um ano, vejo um psicólogo. Não é algo que eu estigmatizei anteriormente, mas nunca pensei que precisaria desse tipo de tratamento. Tive um ataque de ansiedade há um ano, o psicólogo realmente ajudou nisso, os outros profissionais envolvidos também me ajudaram muito. A pessoa que eu me abri sobre tudo foi minha psicóloga e, na maioria das vezes, me sinto envergonhado de falar sobre certas coisas", disse.

"Acho que são apenas as pessoas que passaram por um ataque que realmente entendem a intensidade, a maneira como ela se manifesta e o quão difícil é. Além disso, quão assustador é, pois é tão inesperado, sabe? Procurei ajuda porque realmente precisava dela. Sou mais forte em todas as áreas e me tornei uma pessoa melhor, mais positiva e mais confiante", completou.

Após se preocupar com alguns sintomas apresentados, Bernard procurou ajuda e revelou como o tratamento o tornou mais forte e confiante.

"Não é possível identificar exatamente o que aconteceu e por quê, mas hoje, depois de um ano de tratamento posso realmente ver o quanto amadureci, o quanto sou uma pessoa melhor. Hoje sinto-me agradecido e mais feliz por ter passado por isso. Sou até grato pelas dificuldades e problemas que enfrentamos na vida, pois eles nos tornam pessoas melhores. Agora vejo o quanto evoluí como pessoa, como ser humano, o quanto isso me ajudou no meu trabalho.", concluiu.