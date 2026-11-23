No era penal. Três palavras, uma ferida, 12 anos de trauma para o futebol mexicano. A MUNDIAL Magazine e a Sad Boyz Clothing transformaram uma das derrotas mais dolorosas do México em Copas do Mundo em um lançamento de edição limitada, acompanhado de um novo documentário da MUNDIAL Films sobre a alma, a dor e o orgulho da cultura do futebol mexicano.

A camiseta exclusiva MUNDIAL x Sad Boyz No Era Penal já está disponível na loja de produtos da MUNDIAL Magazine, em comemoração ao aniversário do inesquecível jogo do México contra a Holanda na Copa do Mundo de 2014.

Há derrotas no futebol, e há cicatrizes nacionais. Para o México, poucas são tão profundas quanto a do confronto com a Holanda nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2014. A seleção mexicana estava a minutos de uma vitória histórica quando o empate de Wesley Sneijder e o pênalti controverso sofrido por Arjen Robben nos acréscimos mudaram tudo.

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Klaas-Jan Huntelaar marcou. O México foi eliminado. E uma frase entrou para a história do futebol: No era penal. Não foi pênalti.

Doze anos depois, essas palavras se tornaram mais do que uma reclamação sobre uma decisão da arbitragem. Elas fazem parte da memória coletiva do futebol mexicano e simbolizam a dor da derrota, a resiliência e a paixão inabalável que segue definindo gerações de torcedores da seleção. São gritadas, usadas em piadas, debatidas e lamentadas. São, ao mesmo tempo, protesto, motivo de piada e parte da identidade dos torcedores.

A MUNDIAL se uniu à Sad Boyz Clothing, marca de moda fundada por Junior H, para revisitar um dos momentos culturais mais marcantes do futebol mexicano moderno com uma camiseta comemorativa criada sob o lema: “Para quem carrega sua dor com orgulho.”

A camiseta preta combina iconografia gótica com a linguagem visual da cultura do futebol mexicano, transformando uma das lembranças mais carregadas de emoção do esporte em uma homenagem para vestir. Na frente, uma imagem de esqueleto aparece ao lado da frase No Era Penal e da data 6.29.14, marca permanente do dia em que morreu o sonho do México de chegar às quartas de final. Nas costas, letras góticas dizem: “En memoria del día más triste, México v Holanda.”

É o luto transformado em moda urbana.

O lançamento vem acompanhado de No Era Penal, novo curta-documentário da MUNDIAL Films dirigido pelo cineasta Grant Best, vencedor de prêmios BAFTA e Sports Emmy. Em vez de apenas retomar a discussão sobre a polêmica, o filme explora como aquela tarde foi além do apito final e se tornou parte da identidade do futebol mexicano.

O documentário reúne o atacante mexicano Raúl Jiménez, o ex-técnico da seleção mexicana Miguel Herrera, o integrante do Hall da Fama da WWE e fã de futebol Rey Mysterio, o cofundador da Sad Boyz Alex Esquivel e a comentarista esportiva latina Alana Meraz. São vozes do futebol, da cultura, da moda e das torcidas refletindo sobre um momento que ainda molda a memória coletiva do futebol mexicano.

O filme foi produzido durante a campanha do México na Copa do Mundo de 2026 e inclui entrevistas com torcedores do lado de fora do recém-reformado Estádio Azteca, um dos grandes templos do futebol e o único estádio a ter sediado conquistas de Copa do Mundo tanto de Pele quanto de Diego Maradona.

Esse cenário importa. O México não tem apenas história em Copas do Mundo. Sua ligação com o torneio é profunda. O país sediou a competição em 1970 e 1986, e as duas edições ajudaram a construir a mística da Copa. Mas, para a seleção mexicana, a trajetória nas Copas recentes terminou vezes demais no mesmo ponto: o quarto jogo.

Desde que chegou às quartas de final em casa, em 1986, o México ficou repetidamente pelo caminho na fase eliminatória. No Era Penal se tornou o principal símbolo dessa frustração: o momento em que esperança, identidade e dor da derrota se encontraram.

Essa é a tensão no centro do filme e do lançamento. No Era Penal não trata apenas de olhar para trás. Trata de como os torcedores carregam a dor adiante, transformam-na em identidade e, talvez, um dia consigam deixá-la para trás.

No Era Penal já está disponível nas plataformas digitais da MUNDIAL e também foi exibido no House of GOAL, festival de futebol e cultura de duas semanas da Footballco, no Industry City, no Brooklyn, durante a Copa do Mundo de 2026.