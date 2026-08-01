A Federação Catariana de Futebol saudou, neste sábado, a decisão do presidente da Federação Internacional de Futebol (FIFA), Gianni Infantino, de retirar a proposta "FIFA Forward Enterprise", afirmando que a medida atende aos interesses da comunidade global do futebol e reforça a unidade das federações nacionais membros.

O comunicado da Federação Catariana informou que seu presidente, o xeque Hamad bin Khalifa bin Ahmed Al Thani, saudou a decisão de Infantino de não seguir adiante com a proposta "em prol do interesse público na comunidade internacional do futebol".

Leia também

Nasceu morto: Infantino retira seu polêmico projeto após tempestade de críticas

Oficial: Barcelona anuncia brilhante reforço para o ataque

O comunicado acrescentou: "Apesar de a proposta incluir algumas ideias que merecem ser estudadas, elogiamos o fato de colocar a continuidade da unidade de todas as federações nacionais membros como prioridade imediata no período atual, bem como a sabedoria por trás desta decisão".

E prosseguiu: "Na Federação Catariana de Futebol, reafirmamos nosso total apoio aos esforços contínuos do presidente Infantino para desenvolver e expandir o futebol pelo mundo".

O que aconteceu?

A oposição ao plano de Infantino cresceu fortemente. O plano incluía a criação de uma nova empresa, chamada FIFA Forward Enterprise, que reuniria as operações comerciais e as operações de organização dos torneios da Federação Internacional, além de abrir uma parte dela a investidores do setor privado.

A União das Federações Europeias de Futebol (UEFA) anunciou que boicotaria os torneios da FIFA caso Infantino insistisse em seu projeto, que também enfrentou oposição da Confederação Asiática e da Concacaf.

O norte-americano Carlos Cordeiro, assessor de destaque do presidente da Federação Internacional, também renunciou em protesto contra a proposta, que igualmente gerou críticas por parte do francês Kevin Lamour, diretor executivo de operações da FIFA.

Diante dessa revolta vivida pelo mundo do futebol, o presidente da FIFA se viu obrigado a anunciar a retirada de seu polêmico projeto, mas isso não interrompeu as críticas, já que a UEFA aparentemente insiste em afastar Infantino do cargo, enquanto a Concacaf exigiu uma "revisão da presidência da Federação Internacional".