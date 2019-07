No dia do tetra, um outro Romario, inspirado no Baixinho, salvou seu time da derrota

Romario Willians fazia sua estreia com o Columbus Crew, pela MLS, saiu do banco e garantiu o empate de seu time

O futebol é cheio de histórias inusitadas. Uma delas aconteceu em Bridgeview, no estado de Illinois, nos , próximo a Chicago. Exatamente no dia em que completa 25 anos da conquista do tetracampeonato mundial do , o atacante Romario Williams, do , fazia sua estreia e marcava um gol nos acréscimos que salvaria a equipe da derrota. O nome dele é inspirado no Baixinho, que foi artilheiro da conquista da quarta estrela brasileira.

Romário Williams é jamaicano, nascido em Portmore, cidade vizinha da capital Kingston. Ele nasceu em 15 de agosto de 1994, 28 dias depois da finalíssima da , em que o Brasil bateu a nos pênaltis. Romário ganhou a Bola de Ouro como melhor jogador daquele Mundial e anotou cinco gols, terminando na vice-artilharia ao lado de nomes como Roberto Baggio e Jürgen Klinsmann.

O grande destaque do Baixinho foi a inspiração necessária para que o atleta jamaicano fosse batizado com o mesmo nome do craque brasileiro.

A finalíssima ocorreu em 17 de julho de 1994. Exatamente 25 anos depois, em 17 de julho de 2019 o Romario - sem acento - jamaicano fazia sua estreia pelo Columbus Crew. Ele foi comprado no dia 1º de julho, junto ao por 100 mil dólares (cerca de R$ 370 mil). Passou os dias treinando e até o dia 17 não tinha jogado oficialmente pelo novo clube.

Porém, o dia 17 reservaria um desfecho interessante para essa história curiosa. Depois de viajar mais 500 km, o Columbus Crew chegou ao Seatgeek Stadium, casa do , para enfrentar os donos do local.

O Chicago abre o placar aos 28 minutos, mas sofre o empate aos dois do segundo tempo. Aos 18 da segunda etapa, Sapong coloca os donos da casa novamente na frente. Aos 34 minutos do dia 17, o camisa número 17 faria sua estreia e teria pouco mais de 10 minutos em campo. Era Romario Williams.

Já no último minuto de jogo, o centroavante recebeu um cruzamento de Luis Díaz e escorou forte de cabeça sem nenhuma chance para o goleiro do Chicago. Estava decretado o empate, que não ajudaria muito o Columbus na classificação - é o vice-lanterna - mas que pelo menos evitou a derrota e a possibilidade de ficar na última posição.

Williams honrou seu primeiro nome e, com oportunismo típico do Baixinho, estufou as redes no dia em que os já aposentados atletas de 1994 comemoravam os 25 anos da conquista histórica do tetracampeonato mundial.