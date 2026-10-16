"No começo, é claro, é um pouco complicado. Quando se teve antes um treinador como Julian, é algo completamente diferente. Julian tinha seus pontos fortes, Kloppo tem os dele, mas, com ele, quase tudo é na base da energia: voltar correndo, jogar de forma muito defensiva, dar tudo de si. Dá para perceber isso também nos treinos. Todo mundo se dedica ao máximo, e é muito divertido trabalhar com ele", disse Karl à DAZN.

Sob Klopp, também há novas regras de comportamento às quais os jogadores da seleção precisam se adaptar: "Há mais regras, como a de não usar o celular durante as refeições. Isso não faz parte. Os jogadores devem conversar entre si e, no dia do jogo, também não podem ter celular no vestiário." Ainda assim, Karl disse que foi uma "semana muito, muito legal".

Depois da grave lesão muscular sofrida no verão, que lhe custou a participação na Copa do Mundo, o adolescente atravessa atualmente uma fase difícil em sua carreira ainda no início. Embora Karl já tenha voltado a jogar, ainda não recuperou o nível que fez dele um dos jogadores de maior ascensão na temporada passada.

Lennart Karl vive má fase no Bayern de Munique e na seleção alemã

Ainda assim, Karl integrou a convocação ampliada de Klopp para os quatro primeiros jogos da seleção sob o novo técnico da Alemanha e substituiu Karim Adeyemi após as duas primeiras partidas, contra a Holanda (1 a 1) e a Grécia (0 a 1).

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"Eu ainda sentia um pouco de dor, por isso não participei da primeira semana. Sempre trabalho muito para manter meu corpo em forma", explicou Karl, que fez contra a Grécia, no empate por 0 a 0, sua única partida pela seleção sob Klopp até então e acredita ter "jogado bem" (nota 3,5 do SPOX).

Ele provavelmente não diria o mesmo sobre sua atuação mais recente como titular pelo Bayern. No empate por 3 a 3 com o Viking Stavanger na Champions League, Karl começou como meia central, mas, além de dois chutes sem perigo no início da partida, não teve nenhuma ação digna de nota e foi substituído no intervalo (nota 5 do SPOX).

Se quiser ser convocado também em novembro, quando o grupo de Klopp será consideravelmente menor, precisará melhorar nas próximas semanas. Karl inevitavelmente continuará recebendo oportunidades em Munique por causa do elenco reduzido e do calendário apertado, ainda mais porque seus companheiros no ataque do time também enfrentam dificuldades por diferentes motivos.

Ismael Saibari, que entrou em seu lugar no intervalo em Stavanger, foi substituído novamente na reta final. Jamal Musiala ainda trabalha para voltar a jogar. Serge Gnabry, depois da lesão, ainda busca recuperar seu antigo nível. Luis Diaz parece jogar sob pressão há semanas. Michael Olise está suspenso por causa da expulsão em Stavanger e perderá o próximo jogo da Champions League contra o Arsenal.

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