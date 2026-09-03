O fim da janela de transferências reservou uma viagem turbulenta para Nick Woltemade. O atacante de 24 anos deixou o Newcastle United por empréstimo para, no fim das contas, acertar com a Juventus de Turim. Nos bastidores, porém, a novela da transferência envolvendo o jogador da seleção provocou ondas muito mais surpreendentes do que se sabia até agora.

Um cenário espetacular se desenhou no decorrer das negociações com o Borussia Dortmund. Para assegurar os serviços do meio-campista do BVB Felix Nmecha, o Newcastle teria oferecido Woltemade como moeda de troca direta. Mas o interesse pelo jogador de ataque foi além da Bundesliga.

Como relata o jornal espanhol Mundo Deportivo, Woltemade também foi colocado em pauta no Barcelona nos momentos finais da janela de transferências. Segundo a publicação, a oferta não despertou qualquer entusiasmo entre os dirigentes dos catalães. Os cartolas não se mostraram totalmente convencidos pela opção.

Além disso, o clube já estava naquele momento em negociações avançadas para a contratação do atacante Gabriel Jesus, de 29 anos, junto ao Arsenal. Paralelamente, o Atlético de Madrid também teria demonstrado forte interesse em Woltemade, mas, na busca por um centroavante, acabou optando por um empréstimo de Jonathan David, de Turim.

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Lautaro Martínez, da Inter de Milão, confirma interesse do Barcelona

Além disso, houve outra pista quente em direção a Barcelona, desta vez envolvendo Martínez. O artilheiro argentino da Inter se pronunciou publicamente pela primeira vez, à margem da "Gran Gala del Calcio", na Itália, sobre os rumores de uma oferta da Espanha. Em entrevista à Sky Italia, o jogador de 29 anos confirmou as tentativas de aproximação.

"Receber esse tipo de oferta é sempre motivo de orgulho, porque trabalho constantemente para me manter no mais alto nível do futebol. As notícias eram verdadeiras", declarou o capitão nerazzurri. Apesar do chamado vindo da Catalunha, ele permaneceu em seu atual clube, com o qual tem contrato até 2029.

"Sempre disse que quero ficar na Inter, junto com meus companheiros de equipe e nossos torcedores. Enquanto eles me quiserem, vou permanecer neste clube", afirmou Martínez sobre sua identificação com o time de Milão: "Todos nós sabemos que, no mundo do futebol, quando você não é mais necessário, pedem que vá embora. Jogar pela Inter é motivo de orgulho para mim, e estou feliz aqui. Quero ficar e continuar evoluindo todos os dias, além de lutar pelos grandes títulos com a Inter."