No caso do “vídeo sexual”... o Ministério Público abre uma brecha para que o astro do Real Madrid evite a prisão

Uma reportagem divulgada hoje, terça-feira, revelou um desdobramento importante no caso do julgamento do astro do Real Madrid, que corre o risco de ser condenado à prisão nos próximos dias.

Raúl Asensio, zagueiro do Real Madrid, está sendo julgado junto com outros três jogadores da base do clube, acusado de gravar e divulgar um vídeo sexual explícito envolvendo uma menor de idade sem o consentimento dela.

De acordo com o jornal “As”, o Ministério Público das Ilhas Canárias manifestou disposição em retirar a pena de prisão que pede contra o zagueiro do Real Madrid Raúl Asensio, acusado de exibir a outra pessoa um vídeo sexual gravado sem permissão, desde que ele peça desculpas no tribunal às duas mulheres que aparecem nas imagens.

A promotora Mercedes Gil Castillo, que até o momento havia pedido prisão de dois anos e meio para Raúl Asensio, divulgou essas informações durante uma audiência preliminar realizada nesta terça-feira na Sala nº 5 da Seção Criminal do Tribunal de Primeira Instância de Las Palmas de Gran Canaria.

Nesse contexto, a Promotoria solicitará que Assensio seja colocado no banco dos réus ao lado de seus três ex-companheiros da equipe juvenil do Real Madrid, acusados de gravar e divulgar aquele vídeo sexual com duas mulheres — uma delas menor de idade — na Gran Canaria no verão de 2023, pois ele continua argumentando que cometeu o crime ao exibir o vídeo a outra pessoa, sabendo que havia sido gravado sem permissão.

No entanto, ele aceita o argumento apresentado pela defesa na audiência preliminar: a responsabilidade criminal pode ser extinta por meio do perdão das vítimas, uma vez que Asensio é acusado de cometer um crime contra a privacidade, de natureza semipública, para o qual a legislação espanhola reconhece essa possibilidade.