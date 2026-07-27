Este artigo foi publicado pela primeira vez em 28 de novembro de 2022 e agora foi atualizado.

Dá quase para acertar o relógio por isso. Não ao minuto exato, mas o momento aproximado é sempre o mesmo. Quando o Borussia Dortmund joga em casa e a partida está com cerca de uma hora, vem o anúncio. Desde 1995.

Mas há uma condição: não pode ser um jogo do BVB em casa na Bundesliga. Se for esse o caso, e só então, ouve-se o seguinte pedido: "Senhor Pieper, por favor, dirigir-se ao posto de informações sob a bancada norte." Há também variações, às vezes pedem que vá até à entrada do museu do clube, o "Borusseum", ou à escadaria 26. Mas é sempre um senhor Pieper que é chamado.

Esse senhor Pieper esteve no estádio em praticamente todos os casos. Mas nunca atendeu ao pedido, e quem torce pelo BVB sabe disso. Porque o sempre procurado senhor Pieper chamava-se, na vida real, Gerd e foi dirigente dos aurinegros até setembro de 2021. No início de julho de 2024, morreu após longa doença, aos 80 anos.

Gerd Pieper era um verdadeiro rosto de Dortmund. Desde 2003, Pieper, torcedor do BVB desde a infância e também sócio do clube desde 1983, fazia parte do conselho fiscal da associação. O ex-presidente Gerd Niebaum foi quem o levou até lá. Um ano depois, Pieper assumiu a presidência e, em novembro de 2008, somou-se o cargo de vice-presidente. O diretor Hans-Joachim Watzke referiu-se a ele, após a sua saída por motivos de saúde, como um "grand seigneur".

BVB e Pieper apresentam: "Diiiiie assistência"

A procura pelo senhor Pieper no estádio, porém, teve origem muito antes da entrada no seu clube de coração. Desde 1969, Pieper integrava a cadeia de perfumarias "Stadt-Parfümerie Pieper", fundada pelos seus pais e sediada em Herne. Há três anos e meio, passou-a para as mãos dos seus filhos, que agora dispõem de mais de 150 filiais e mais de 1100 funcionários.

No entanto, em novembro de 2025, a empresa apresentou um pedido de insolvência em autoadministração. Mais recentemente, foi assumida pela família francesa de investidores e empresários Konckier. Agora, a nova chefe, Johanna Schlurmann, confirmou ao Ruhr Nachrichten que o patrocínio mantido durante anos deixará de continuar no futuro.

A partir de 1990, a perfumaria de Pieper atuou como patrocinadora do Borussia. Entre os torcedores de Dortmund, ela é famosa justamente porque era mencionada única e exclusivamente, e sempre, quando vinha o anúncio da assistência.

Era sempre assim: "Diiiiie assistência - como sempre apresentada pela Stadt-Parfümerie Pieper. Seis vezes em Dortmund e mais de 150 vezes na Alemanha." Essas duas frases eram ditas com uma leve entoação cantada na voz, que soava tão marcante para os frequentadores de longa data dos jogos do BVB em casa que provavelmente um em cada dois conseguiria recitá-las de cor.

IMAGO

O BVB sentiu-se destituído de poder no próprio estádio pela UEFA

O problema era o seguinte: se os westfalianos jogassem na Champions League ou na Liga Europa, na Copa da Alemanha ou na Supercopa, só os patrocinadores das respetivas federações podiam ser apresentados e mencionados - palavra-chave: comercialização centralizada. Todos os outros patrocinadores tinham de ser tornados invisíveis e cobertos. Também a Stadt-Parfümerie Pieper, portanto, deixava de ter espaço nesses jogos.

Isso aconteceu pela primeira vez na temporada 1995/96, quando o campeão alemão de Dortmund fez a sua estreia na Champions League. "Ainda extasiados com o título, fomos de repente confrontados com o facto de já não podermos disponibilizar bilhetes VIP aos nossos clientes empresariais. Isso gerou descontentamento entre as empresas anunciantes que nos acompanhavam", recorda o então diretor do BVB, Michael Meier, em conversa com SPOX.

O clube sentiu-se destituído de poder no próprio estádio diante das numerosas medidas ditadas pela UEFA. Meier passou então a travar longas discussões nos níveis mais altos do organismo máximo do futebol europeu e lutou, por assim dizer, pela abordagem regional. No essencial, perdeu, mas conseguiu registar um êxito parcial importante em Dortmund.

O diretor do BVB Michael Meier e a sua ideia astuta

"O habitante de Dortmund está habituado a beber também cerveja de Dortmund. Então eles apareceram de repente com a Heineken e expulsaram a cervejaria local do estádio. Isso atingiu-nos tremendamente como cidade da cerveja e foi visto como um descaramento", conta Meier. Ele conseguiu um compromisso: em algumas zonas do estádio era servido o indesejado sumo de cevada, noutras podia correr a cerveja então habitual da Dortmunder Actien-Brauerei.

Também o patrocinador Pieper estava dececionado e entendia que o rumo da UEFA era injusto. No seu caso, Meier acabou por ter a ideia astuta de ainda assim mencionar o nome Pieper - bastando anunciar um "senhor Pieper", imediatamente antes da divulgação da assistência. A partir daí, isso tornou-se prática corrente.

"Ele também nos tinha apoiado antes, em tempos menos bem-sucedidos. Eu disse-lhe: toda a gente sabe de qualquer forma que, em algum momento depois do intervalo, a assistência será anunciada, neste caso pela UEFA - e nós chamamos-te logo antes. Os espectadores estão habituados a isso e tu tens a tua publicidade, mas também tens de pagar por ela", diz Meier com um sorriso.

IMAGO

Publicidade encenada do BVB para Pieper não foi escondida no início

"Achei uma grande ideia, uma grande piada, e entrei logo nisso", disse Pieper há anos ao fanzine de Dortmund schwatzgelb.de. Segundo Meier, no início essa publicidade encenada nem sequer era assim tão escondida como foi mais recentemente. "No começo, ainda se anunciava o 'senhor Pieper da Stadt-Parfümerie Pieper'."

Só depois de alguns anos a UEFA se apercebeu de que provavelmente ali havia algo de estranho. "Então dissemos: isso é conversa fiada! Estamos a cumprir a norma. Primeiro eles teriam de nos provar isso. E como isso lhes era impossível, acabou-se por fazer vista grossa. Hoje a UEFA certamente consegue rir-se disso", diz Meier.