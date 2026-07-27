Este artigo foi publicado pela primeira vez a 28 de novembro de 2022 e foi agora atualizado.

Quase se pode acertar o relógio por isto. Não ao minuto exato, mas o momento aproximado é sempre o mesmo. Quando o Borussia Dortmund joga em casa e a partida já leva cerca de uma hora, surge o anúncio. Desde 1995.

Há, no entanto, uma condição: não pode ser um jogo do BVB em casa na Bundesliga. Se assim for, e só então, ouve-se o seguinte pedido: "Senhor Pieper, por favor dirija-se ao posto de informações sob a Bancada Norte." Também há variações, por vezes pede-se que vá até à entrada do museu do clube, o "Borusseum", ou até à entrada 26. Mas é sempre um senhor Pieper que é chamado.

Esse senhor Pieper estava sentado no estádio em praticamente todos os casos. Mas nunca atendia ao pedido, e quem acompanha o BVB sabe isso muito bem. Porque o sempre procurado senhor Pieper chamava-se, na vida real, Gerd e foi dirigente dos Schwarzgelben até setembro de 2021. No início de julho de 2024, morreu após longa doença, aos 80 anos.

Gerd Pieper era uma verdadeira figura de Dortmund. Desde 2003, Pieper, adepto do BVB desde a infância e também sócio do clube desde 1983, fazia parte do conselho fiscal da associação. O ex-presidente Gerd Niebaum foi quem o levou para lá. Um ano depois, Pieper assumiu a presidência e, em novembro de 2008, somou ainda o cargo de vice-presidente. O diretor-executivo Hans-Joachim Watzke descreveu-o, após a sua saída por motivos de saúde, como um "grand seigneur".

BVB e Pieper apresentam: "O púúúúblico"

A procura pelo senhor Pieper no estádio, porém, teve origem muito antes da entrada no seu clube de coração. Desde 1969, Pieper era dono da cadeia de perfumarias "Stadt-Parfümerie Pieper", fundada pelos seus pais e sediada em Herne. Há três anos e meio, passou-a para as mãos dos filhos, que agora dispõem de mais de 150 filiais e mais de 1100 funcionários.

Em novembro de 2025, no entanto, a empresa apresentou um pedido de insolvência em autoadministração. Mais recentemente, foi adquirida pela família francesa de investidores e empresários Konckier. Agora, a nova chefe, Johanna Schlurmann, confirmou ao Ruhr Nachrichten que o patrocínio de muitos anos deixará de continuar no futuro.

Desde 1990, a perfumaria de Pieper atuava como patrocinadora do Borussia. Entre os adeptos de Dortmund, tornou-se famosa precisamente porque era mencionada única e exclusivamente, e sempre, quando era feito o anúncio da assistência.

Dizia-se sempre: "O púúúúblico - como sempre apresentado pela Stadt-Parfümerie Pieper. Seis vezes em Dortmund e mais de 150 vezes na Alemanha." Estas duas frases eram pronunciadas com uma leve entoação cantada na voz, que soava tão familiar aos visitantes de longa data dos jogos caseiros do BVB que provavelmente uma em cada duas pessoas conseguiria recitá-las de cor.

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O BVB sentiu-se desapossado pela UEFA no seu próprio estádio

O problema era o seguinte: se os westfalen jogassem na Champions League ou na Liga Europa, na DFB-Pokal ou na Supertaça, então só os patrocinadores das respetivas federações podiam ser apresentados e mencionados - palavra de ordem: comercialização central. Todos os outros patrocinadores tinham de ser tornados invisíveis e tapados. Assim, também a Stadt-Parfümerie Pieper deixava de ter lugar nesses jogos.

Isso aconteceu pela primeira vez na temporada 1995/96, quando o campeão alemão de Dortmund fez a sua estreia na Champions League. "Ainda felizes pelo título, fomos de repente confrontados com o facto de já não podermos disponibilizar bilhetes VIP aos nossos clientes empresariais. Isso gerou irritação entre as empresas anunciantes que nos acompanhavam", recorda o então manager do BVB, Michael Meier, em conversa com o SPOX.

Perante as numerosas medidas ditadas pela UEFA, o clube sentiu-se desapossado no seu próprio estádio. Meier travou então longas discussões nos mais altos níveis do organismo europeu e lutou, de certa forma, pela abordagem regional. No essencial perdeu, mas conseguiu registar um importante sucesso parcial para Dortmund.

O manager do BVB Michael Meier e a sua ideia engenhosa

"O habitante de Dortmund está habituado a beber também cerveja de Dortmund. Depois apareceram de repente com a Heineken e baniram a cervejeira local do estádio. Isso atingiu-nos imenso enquanto cidade da cerveja e foi visto como uma falta de vergonha", conta Meier. Ele conseguiu um compromisso: em alguns pontos do estádio era servida a indesejada bebida de cevada, noutros podia correr a cerveja então habitual da Dortmunder Actien-Brauerei.

Também o patrocinador Pieper ficou desiludido e considerava que a linha da UEFA era injusta. No seu caso, Meier acabou por ter a ideia engenhosa de ainda assim mencionar o nome Pieper - chamando simplesmente um "senhor Pieper", imediatamente antes do anúncio da assistência. A partir daí, isso passou a ser prática corrente.

"Ele já nos tinha apoiado antes, em tempos menos bem-sucedidos. Eu disse-lhe: de qualquer forma toda a gente sabe que algures depois do intervalo vai ser anunciada a assistência, neste caso pela UEFA - e nós chamamos-te simplesmente antes disso. Os espectadores estão habituados a isso e tu tens a tua publicidade, mas também tens de pagar por ela", diz Meier com um sorriso.

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Publicidade encenada do BVB para Pieper não foi escondida no início

"Achei que era uma grande ideia, uma grande piada, e alinhei de imediato", disse Pieper há anos ao fanzine de Dortmund schwatzgelb.de. De acordo com Meier, inicialmente também nem se escondia tanto a publicidade encenada como acontecia mais recentemente. "No início ainda se chamava o 'senhor Pieper da Stadt-Parfümerie Pieper'."

Só passados alguns anos é que a UEFA se apercebeu de que provavelmente ali havia algo que não podia estar certo. "Então dissemos: isso é conversa requentada! Nós cumprimos a norma. Primeiro teriam de nos provar isso. E como isso lhes era impossível, acabaram por fechar os olhos. Hoje a UEFA certamente consegue rir-se disso", afirma Meier.