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O Real Madrid fez questão de homenagear a memória de Jesús de Miguel, jogador do Tenerife que morreu em um trágico acidente há algumas semanas, durante o confronto com o Celta de Vigo no Santiago Bernabéu. O gesto humano e comovente contou com a presença da família do jogador no gramado, em um clima de tristeza e reconhecimento, e com a participação de dirigentes dos dois clubes na cerimônia que antecedeu a partida.

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A iniciativa contou com a presença de Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, e de Marián Mouriño, presidente do Celta de Vigo. Os dois fizeram questão de receber a família do jogador e de prestar um tributo especial à sua memória, em uma cena que refletiu a solidariedade dos clubes com os familiares e reforçou que o futebol vai além da competição e dos resultados, reservando amplo espaço para gestos humanos que unem os diferentes personagens do esporte.

Os dirigentes dos dois clubes acompanharam a família de De Miguel nos momentos de homenagem no gramado do Santiago Bernabéu. Mouriño, ao lado de Florentino Pérez, entregou aos familiares do jogador uma camisa com as assinaturas de todos os atletas do elenco, em um gesto simbólico que levou uma mensagem de conforto e reconhecimento e mostrou o empenho dos clubes em eternizar sua memória e apoiar a família após a tragédia que a atingiu.

A homenagem não se limitou à entrega da camisa autografada. O Santiago Bernabéu também registrou a memória do jogador com uma faixa exibida em uma das arquibancadas, com a frase "Jesús de Miguel, descanse em paz" ao lado de sua foto. A mensagem comovente foi recebida com respeito pela torcida, e o clima do confronto se transformou em um momento excepcional, em que tristeza e lealdade se misturaram, longe das questões esportivas.

A cerimônia também incluiu um minuto de silêncio em memória de De Miguel, uma tradição que reflete o respeito do meio esportivo por aqueles que se foram e dá aos torcedores a oportunidade de participar da homenagem antes do início da partida. A foto do jogador também apareceu no portão 9 do estádio, como parte das demonstrações de reconhecimento que o Real Madrid fez questão de organizar para eternizar seu nome diante da torcida do clube e em um dos lugares mais emblemáticos do futebol europeu.

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O gesto acontece algumas semanas após a morte do jogador em um trágico acidente e volta a evidenciar o impacto que sua ausência deixou no meio esportivo, já que Real Madrid e Celta de Vigo fizeram questão de participar da homenagem à sua memória, apesar do compromisso competitivo que os dois clubes tinham em campo.

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A presença da família no Bernabéu teve um significado especial, pois deu a ela a oportunidade de relembrá-lo em meio ao reconhecimento da torcida e das autoridades, em uma cena marcada pelo conforto e pelo respeito.