No Bayern, técnico interino esquece chance dos sonhos por combate ao Covid-19: "há coisas mais importantes acontecendo"

Hansi Flick vem tendo o seu trabalho reconhecido na equipe alemã, mas já avisou que não quer discutir sobre o seu futuro no momento

Escolhido para substituir Niko Kovac de forma interina, Hansi Flick está sendo uma das sensações na . O técnico de 55 anos está sem perder há 18 jogos em todas as competições e recolocou o Munique no topo da . Em alta e tendo o seu sucesso reconhecido por outros clubes europeus, o treinador diz que não tem interesse em discutir seu futuro no clube em meio à pandemia de coronavírus.

"Há coisas mais importantes do que o meu futuro agora", disse o ex-meio-campista do Bayern à Deutsche Presse-Agentur.

Ainda não está claro quando ou como a temporada de futebol voltará. Os órgãos governamentais prometeram concluir a temporada 2019-20 até o final de junho, mas alguns sugeriram anular ou até finalizá-la mais cedo.

Flick, no entanto, espera voltar às coisas rapidamente e espera que os jogos sejam disputados a portas fechadas até que seja seguro permitir que as multidões participem novamente.

"Acredito que a temporada continuará. Estou pensando positivamente", disse Flick. "Embora não possamos começar antes de maio e talvez tenhamos que jogar partidas sem uma audiência".