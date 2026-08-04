É um segredo aberto que Noah Atubolu imaginava seu dia a dia atual de forma completamente diferente. Enquanto seus companheiros de equipe se preparavam recentemente para a próxima temporada diante de uma pitoresca paisagem alpina, ele permaneceu completamente sozinho no campo de treinamento do ainda empregador SC Freiburg. De seu objetivo de se encaixar em um grande clube europeu, de preferência na Inglaterra, ele segue a quilômetros de distância mesmo meses depois de ter manifestado o desejo de sair, a um ano do fim do contrato.

Até hoje, o jogador de 24 anos não encontrou um novo clube que corresponda às suas exigências. Uma solução rápida não está à vista. O goleiro de enorme talento, visto como uma esperança de futuro para a DFB, calculou muito mal seus passos. "Talvez todos nós tenhamos subestimado um pouco o quão tarde esse mercado específico de goleiros ganha velocidade", resumiu recentemente o diretor esportivo do SC, Klemens Hartenbach, ao kicker.

Não é apenas a busca de Atubolu por um clube que se mostra difícil. Outros exemplos proeminentes também mostram isso: a conclusão do empréstimo de Marc-Andre ter Stegen ao Ajax, de Amsterdã, se arrastou por semanas até o anúncio na terça-feira; Stefan Ortega, que antes estava sem clube, fez uma transferência à primeira vista incomum para o Olympiakos, do Pireu; e Alexander Nübel também não encontrou espaço em uma das principais ligas e assinou de forma um pouco surpreendente com o Besiktas, de Istambul.

A suposição, sem dúvida legítima, de que o mercado de goleiros está simplesmente saturado seria simplista demais. Há vários fatores que desempenham um papel decisivo para que goleiros altamente talentosos tenham de se contentar com voos aparentemente menores no nível de clubes ou até corram o risco de ficar completamente pelo caminho.

Mercado de goleiros travado: o principal problema está na Inglaterra

O principal problema para a falta de movimentação está, antes de tudo, na Inglaterra. Mais precisamente na Premier League, como Markus Krösche também sugeriu recentemente ao kicker. "Percebe-se que todos os clubes primeiro precisam vender. O mercado comprador na Inglaterra só está realmente começando agora. Eles colocam o dinheiro no mercado; todos os outros países já não colocam muito dinheiro no mercado. O Bayern investiu agora, mas esse é o nosso líder do setor, com outras condições. Todos os outros clubes esperam por vendas porque precisam de receitas. Já arrecadamos mais de 80 milhões de euros, e isso certamente também foi útil para nossas transferências do lado das chegadas", disse o diretor esportivo do Eintracht Frankfurt.

Krösche de forma alguma se referia apenas ao mercado de goleiros, mas ao mercado global. Fora os clubes do mais alto escalão, todas as outras ligas dependem, em certa medida, da ilha. Os muitos clubes de médio e pequeno porte na Espanha, França ou Itália, fora gigantes absolutos como Barça, Real, Inter ou PSG, simplesmente não têm condições de contratar um goleiro ou jogador de linha que desencadeie um efeito dominó capaz de mudar o mercado.

Interessante: segundo informações da SPOX, um goleiro reserva na Premier League ganha até mais dinheiro do que um titular nas outras principais ligas. Só quando o mercado inglês desperta é que a maior parte do dinheiro flui como uma espécie de cascata para as outras ligas e se distribui entre os diferentes mercados. Até as divisões inferiores. Tradicionalmente, porém, na Inglaterra as reações vêm muito tarde, o que também se reflete na janela de transferências até aqui bastante silenciosa. O fenômeno conhecido no futebol como marasmo de verão, portanto, também pode ser aplicado ao mercado de transferências.

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Desequilíbrio absurdo: goleiro reserva do ManCity troca de clube por mais de 40 milhões de euros

Mais uma prova desse desequilíbrio é a iminente transferência de James Trafford. Segundo relatos coincidentes da imprensa, bem mais de 40 milhões de euros sairão do Leeds United para o Manchester City pelo primeiro reserva de GIanluigi Donnarumma, que desde seu retorno no verão de 2025, apesar da condição de número dois, ao menos defendeu o gol do clube que o formou em 17 ocasiões. Ainda assim, seu tempo em campo não justifica a quantia absurdamente alta de 31,2 milhões de euros que os Skyblues pagaram ao Burnley FC, por meio de cláusula de rescisão, pelo então jogador de 22 anos - e, ainda assim, o ManCity sairá desse curto interlúdio com um gordo lucro na transferência.

Como substituto, deve chegar Rulli, do Olympique de Marselha, que aos 34 anos voltará a valorizar financeiramente o fim da carreira. Mas, com o montante relativamente modesto vindo de Manchester, o tradicional clube, por conta da falta de força financeira na França, não pode se dar ao luxo de contratar um novo número um da categoria de Atubolu, que deve render ao Freiburg algo em torno de 20 milhões de euros. Em vez disso, a busca será feita uma ou duas prateleiras abaixo.

O que vale para Rulli também se aplica, em certa medida, a Nübel. No caso do jogador que esteve emprestado por três anos ao VfB Stuttgart e que foi à Copa do Mundo, o aspecto financeiro também teve papel central em sua transferência, bastante surpreendente e ao mesmo tempo vista com críticas, para fora das principais ligas rumo ao Besiktas, de Istambul. Em seu destino desejado, a Inglaterra, ele não tinha mercado. Outros clubes fora da ilha, por sua vez, estavam longe de poder bancar o pacote completo entre taxa de transferência e alto salário.

Para compensar a defasagem no contracheque, ele teria até insistido em um pagamento compensatório do FCB. A fonte de dinheiro do grande clube turco, que vem oscilando nos últimos tempos, vem de um projeto de construção imobiliária que deve gerar receita de até 400 milhões de euros. A ida para a metrópole turca foi, segundo informações da SPOX, no fim das contas uma decisão de consenso entre conta bancária cheia e vaga de titular assegurada em um potencial participante de competição europeia. Assim como no caso de Ortega.

Torneira do dinheiro fechada: Arábia Saudita já não é mais alternativa à Inglaterra

Quem tem menos dinheiro disponível, portanto, só tem uma opção: agir rápido e tomar a iniciativa. Na Alemanha, esse padrão é claramente perceptível há anos. Até mesmo o FC Bayern, financeiramente muito à frente dos demais, já concluiu cedo suas movimentações no mercado com as contratações de Nathaniel Brown e Ismael Saibari e não mudará isso, a menos que um de seus grandes astros acabe saindo contra as expectativas.

A Copa do Mundo também contribuiu para mais um atraso na movimentação do mercado. O foco estava nos Estados Unidos, porque tanto jogadores quanto empresários primeiro tiraram férias e só agora estão voltando gradualmente ao trabalho do dia a dia. Além disso, o mercado saudita mudou de forma perceptível. Os sheiks abastados parecem ter fechado a torneira do dinheiro, razão pela qual um mercado alternativo ao da Inglaterra deixou de existir. Isso é reforçado pelos rumores atuais em torno do clube de Cristiano Ronaldo, o Al-Nassr, segundo os quais os fundos estatais de investimento do Estado do deserto (PIF) impuseram ao clube uma proibição de transferências por causa do alto endividamento. As dívidas estariam em pouco mais de 187 milhões de euros.

Por experiência, o mercado de transferências só voltará a ganhar movimento de verdade em meados de agosto, quando os jogadores puderem se mostrar e convencer nas ligas. Os clubes vendedores, assim, também ficam com menos tempo para encontrar reposição, o que por sua vez eleva os preços. Um cenário recorrente nos últimos anos, que mais uma vez joga a favor, é claro, dos clubes ingleses que preferem esperar.

Por isso, não surpreendeu que o SC Freiburg tenha se movimentado cedo em busca de um sucessor para Atubolu ao contratar Mio Backhaus (12 milhões de euros junto ao Werder Bremen), embora ele ainda nem tenha saído. Caso contrário, o clube de Breisgau correria o risco de ficar sem reposição em caso de saída perto do fechamento da janela, em 1º de setembro. Ainda mais porque, com a receita provavelmente alta de uma venda de Atubolu, certamente também teriam aumentado as exigências de transferência feitas ao SCF.

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Tampouco é desconhecido do Bayern: empresário de Noah Atubolu calculou mal

Tanto mais surpreendente é a situação em que Atubolu se meteu, ou foi colocado. A suspeita de que ele e, sobretudo, seus empresários calcularam tudo muito mal e subestimaram o mercado é evidente. Que o mercado de goleiros, por haver menos posições disponíveis em cada equipe, em geral seja um pouco mais difícil, isso devia estar claro para todos. Mas um erro de avaliação tão grande do problema exposto é difícil de explicar.

A agência de Atubolu, além disso, não é desconhecida. Desde janeiro de 2026 - poucos meses antes de vir a público seu desejo de sair -, ele é representado pela Epic Sports, do empresário estrela Ali Barat, que também não é figura desconhecida para o FC Bayern. No verão do ano passado, o iraniano articulou o custoso empréstimo de Nicolas Jackson com o Chelsea e depois se celebrou sobretudo a si mesmo por isso em um comunicado mais do que surreal com o título "Ali Barat redefiniu o jogo". O texto foi publicado apenas 13 minutos depois do anúncio oficial da transferência, incluindo números que, no setor, normalmente jamais são tornados públicos com tamanho detalhamento.

Sob a tutela de Barat há hoje uma coletânea de jogadores de renome, o que torna ainda mais surpreendente o erro de leitura no caso de Atubolu. O mesmo vale para o fato de que, no fim de 2025, ele chegou até a receber um prêmio do jornal esportivo italiano Tuttosport como melhor agente do ano. Pela segunda vez depois de 2023, o que o colocou no mesmo patamar de Jorge Mendes (Gestifute), também duas vezes vencedor e durante anos empresário de CR7.

Mas até agora ele não conseguiu realizar para seu cliente o sonho da ilha, já que Atubolu é "grande fã desde pequeno" da Premier League. Segundo Hartenbach, Atubolu se encontra agora em uma fase de transição e vem "conduzindo pessoalmente conversas com clubes". O efeito dominó esperado, porém, continua sem acontecer e talvez nem aconteça em sua posição nevrálgica. Soma-se a isso o fato de que, apesar de tudo, ele tem certas exigências em relação ao novo empregador. Hull City e Coventry City eram, segundo relatos, pelo menos uma categoria abaixo do que ele desejava. Atubolu teria recusado ambos os promovidos.

De toda forma, a busca pela melhor solução possível não pode se prolongar por muito mais tempo. Caso contrário, Atubolu corre o risco de perder um ano na arquibancada do Freiburg. E sem qualquer chance de se credenciar ao novo técnico da seleção alemã, Jürgen Klopp, para o posto vago de número um no gol da Alemanha. Até lá, seu status de relacionamento com o lugar dos seus sonhos segue complicado - e isso, ironicamente, por culpa da própria Premier League.



