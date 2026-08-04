É um segredo aberto que Noah Atubolu imaginava o seu dia a dia atual de forma completamente diferente. Enquanto seus companheiros de equipe se preparavam recentemente para a próxima temporada diante de uma pitoresca paisagem alpina, ele ficou sozinho no centro de treinamento do ainda empregador SC Freiburg. De seu objetivo de se encaixar em uma equipe de ponta da Europa - de preferência na Inglaterra -, ele segue a anos-luz de distância mesmo meses depois de ter manifestado o desejo de sair, a um ano do fim do contrato.

Até hoje, o jogador de 24 anos não encontrou um novo clube à altura de suas exigências. Uma solução em breve não está à vista. O goleiro muito talentoso, que é visto como esperança de futuro para a DFB, calculou muito mal a situação. "Talvez todos nós tenhamos subestimado um pouco como esse mercado especial de goleiros ganha ritmo tão tarde", resumiu recentemente o diretor esportivo do SC, Klemens Hartenbach, ao kicker.

Não é só a busca de Atubolu por um clube que se mostra difícil. Outros exemplos proeminentes também mostram isso: a conclusão do empréstimo de Marc-Andre ter Stegen ao Ajax, de Amsterdã, se arrasta há semanas, Stefan Ortega, que antes estava sem clube, fez uma transferência à primeira vista incomum para o Olympiakos Pireu e Alexander Nübel também não conseguiu espaço em uma das principais ligas e assinou de forma um tanto surpreendente com o Besiktas Istambul.

A suposição, sem dúvida justificada, de que o mercado de goleiros está simplesmente saturado demais seria simplista. Há vários fatores que desempenham um papel decisivo para que goleiros de grande potencial tenham de se contentar com voos aparentemente menores em nível de clube ou até possam acabar completamente pelo caminho.

Mercado de goleiros travado: o principal problema está na Inglaterra

O principal problema para a falta de movimentação está, antes de tudo, na Inglaterra. Mais precisamente na Premier League, como Markus Krösche também apontou recentemente ao kicker. "Percebe-se que todos os clubes primeiro precisam vender. O mercado comprador na Inglaterra só está começando para valer agora. Eles colocam o dinheiro no mercado - todos os outros países já não colocam muito dinheiro no mercado. O Bayern investiu agora, mas esse é o nosso líder do setor, com outras condições. Todos os outros clubes esperam por vendas, porque precisam de receita. Já arrecadamos mais de 80 milhões de euros, e isso certamente também foi útil para as nossas transferências no lado das chegadas", disse o diretor esportivo do Eintracht Frankfurt.

Krösche não se referia de forma alguma apenas ao mercado de goleiros, mas ao mercado global. Fora os clubes absolutamente de ponta, todas as outras ligas dependem, em certa medida, da ilha. Os muitos clubes médios e pequenos da Espanha, França ou Itália, fora gigantes absolutos como Barça, Real, Inter ou PSG, nem sequer têm condições de contratar um goleiro ou jogador de linha que desencadeie um efeito dominó capaz de mudar o mercado.

Interessante: segundo informações da SPOX, um goleiro reserva na Premier League ganha até mais dinheiro do que um titular nas outras principais ligas. Só quando o mercado inglês desperta é que a maior parte do dinheiro escorre como uma espécie de cachoeira para as outras ligas e se distribui entre os diferentes mercados. Até as divisões inferiores. Tradicionalmente, porém, na Inglaterra as reações só vêm muito tarde, o que também se reflete na janela de transferências até aqui mais silenciosa. Por isso, o fenômeno conhecido no futebol como marasmo de verão também pode ser aplicado ao mercado de transferências.

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Desequilíbrio absurdo: goleiro reserva do ManCity troca de clube por mais de 40 milhões de euros

Outra prova do desequilíbrio é a iminente transferência de James Trafford. Segundo relatos coincidentes da imprensa, bem mais de 40 milhões de euros vão sair do Leeds United para o Manchester City pelo primeiro reserva de GIanluigi Donnarumma, que, desde seu retorno no verão de 2025, apesar da condição de número dois, ao menos defendeu o gol de seu clube formador em 17 partidas. Ainda assim, seu tempo em campo não justifica a quantia absurdamente alta de 31,2 milhões de euros que os Skyblues haviam pago ao Burnley FC pelo então jogador de 22 anos por meio de cláusula de rescisão - e, ainda assim, o ManCity sai dessa curta passagem com um gordo lucro de transferência.

Como substituto, deve chegar Rulli, do Olympique de Marseille, que, aos 34 anos, volta a valorizar financeiramente o fim de sua carreira. No entanto, o tradicional clube não tem condições financeiras, na França, de investir em um novo titular da categoria de Atubolu, que deve render ao Freiburg cerca de 20 milhões de euros, apenas com a quantia relativamente modesta em milhões vinda de Manchester. Em vez disso, vai procurar uma ou duas prateleiras abaixo.

O que vale para Rulli se aplica, em certa medida, também a Nübel. Também no caso do goleiro que mais recentemente foi emprestado por três anos ao VfB Stuttgart e esteve na Copa do Mundo, o aspecto financeiro teve papel central em sua transferência bastante surpreendente e ao mesmo tempo vista com olhar crítico para fora das principais ligas, rumo ao Besiktas Istambul. Em seu destino preferido, a Inglaterra, ele não tinha mercado. Já outros clubes fora da ilha não conseguiam arcar nem de longe com o pacote completo de taxa de transferência e salário alto.

Para compensar a perda no holerite, ele teria inclusive insistido, segundo se ouve, em um pagamento compensatório do FCB. A fonte de dinheiro do grande clube turco, que caiu de rendimento no passado recente, vem, por sua vez, de um projeto de construção imobiliária que deve gerar faturamento de até 400 milhões de euros. Segundo informações da SPOX, a mudança para a metrópole turca foi, no fim, uma decisão consensual baseada em conta cheia e vaga assegurada como titular em um potencial participante de competição europeia. De forma semelhante ao caso de Ortega.

Torneira do dinheiro fechada: Arábia Saudita já não é mais alternativa à Inglaterra

Quem tem menos dinheiro à disposição fica, portanto, com apenas uma opção: agir rapidamente e tomar a iniciativa. Na Alemanha, esse padrão é claramente reconhecível há anos. Até mesmo o Bayern de Munique, que se distanciou financeiramente dos demais, concluiu cedo suas atividades no mercado com as contratações de Nathaniel Brown e Ismael Saibari no lado das chegadas e não deve mudar isso, a menos que uma de suas grandes estrelas saia contra todas as expectativas.

Outro fator que atrasou ainda mais a movimentação no mercado de transferências foi a Copa do Mundo. O foco estava nos Estados Unidos, porque tanto jogadores quanto empresários tiraram férias primeiro e só agora voltam gradualmente ao dia a dia. Além disso, o mercado saudita mudou de forma perceptível. Os xeques endinheirados parecem ter fechado a torneira do dinheiro, o que fez desaparecer um mercado alternativo à Inglaterra. Isso é reforçado pelos rumores atuais em torno do clube de Cristiano Ronaldo, o Al-Nassr, segundo os quais os fundos soberanos do Estado do país do deserto (PIF) impuseram uma proibição de transferências ao clube por causa do alto endividamento. As dívidas estariam em pouco mais de 187 milhões de euros.

Por experiência, só em meados de agosto o mercado de transferências voltará realmente a ganhar movimento, quando os jogadores puderem se mostrar e convencer nas ligas. Os clubes vendedores, assim, também têm menos tempo para encontrar um substituto, o que, por sua vez, faz os preços subirem. Um cenário recorrente nos últimos anos que, evidentemente, mais uma vez joga a favor dos clubes ingleses que esperam.

Por isso, também não surpreendeu o fato de o SC Freiburg ter se adiantado e buscado em Mio Backhaus (12 milhões de euros junto ao SV Werder Bremen) um sucessor para Atubolu, embora ele ainda nem tenha saído. Caso contrário, o clube de Breisgau correria o risco de ficar sem reposição se houvesse uma saída pouco antes do fim da janela de transferências, em 1º de setembro. Ainda mais porque, com a receita provavelmente alta de uma venda de Atubolu, certamente também teriam aumentado as exigências de transferência feitas ao SCF.

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Velho conhecido também do Bayern: empresário de Noah Atubolu calculou mal

Surpreende ainda mais a situação em que Atubolu se meteu ou foi colocado. A suspeita de que ele e, sobretudo, seus empresários calcularam tudo muito mal e subestimaram o mercado é evidente. Que o mercado de goleiros, por haver menos vagas a preencher dentro de cada equipe, seja em geral um pouco mais difícil, isso certamente estava claro para todos. Mas um erro de avaliação tão grande do problema exposto é difícil de explicar.

A agência de Atubolu, além disso, não é desconhecida. Desde janeiro de 2026 - poucos meses antes de seu desejo de saída se tornar público -, ele é representado pela Epic Sports, do empresário Ali Barat, que também não é desconhecido do Bayern. No verão do ano passado, o iraniano intermediou o custoso empréstimo de Nicolas Jackson com o Chelsea e depois se celebrou principalmente por isso em um comunicado de imprensa mais do que esquisito com o título "Ali Barat redefiniu o jogo". O texto foi publicado apenas 13 minutos depois do anúncio oficial da transferência - incluindo números que, no setor, normalmente nunca são tornados públicos com esse nível de detalhe.

Sob a tutela de Barat, há hoje em dia um verdadeiro apanhado de jogadores de nome, o que faz o equívoco no caso Atubolu parecer ainda mais surpreendente. Assim como o fato de que, no fim de 2025, ele chegou até a receber um prêmio do jornal esportivo italiano Tuttosport como melhor agente do ano. Pela segunda vez depois de 2023, o que o colocou no mesmo patamar de Jorge Mendes (Gestifute), também duas vezes vencedor do prêmio e conselheiro de CR7 por muitos anos.

Mas, até agora, ele não conseguiu realizar para seu cliente o sonho da ilha, já que Atubolu é "grande fã desde pequeno" da Premier League. Segundo Hartenbach, Atubolu está agora em uma fase de transição e conduz "ele próprio conversas pessoais com clubes". O efeito dominó esperado, porém, continua sem acontecer e talvez nem venha a ocorrer em sua posição nevrálgica. Soma-se a isso o fato de que, apesar de tudo, ele tem certas exigências em relação ao novo empregador. Segundo relatos, Hull City e Coventry City eram ao menos um número abaixo do que ele pretendia. Atubolu teria recusado ambos os promovidos.

De todo modo, a busca pela melhor solução possível não pode demorar muito mais. Caso contrário, Atubolu corre o risco de ter um ano perdido na arquibancada em Freiburg. E sem nenhuma chance de se recomendar ao novo técnico da seleção, Jürgen Klopp, para o posto vago de número um do gol da Alemanha. Até lá, seu status de relacionamento com o lugar dos sonhos segue complicado - e isso, ironicamente, por causa da própria Premier League.



