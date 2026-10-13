Começou com frustração. Em 19 de agosto, o Barcelona queria apresentar João Cancelo mais uma vez como reforço. Uniformizado, com a camisa de número "2", o jogador da seleção portuguesa caminhou pelo Camp Nou antes do Troféu Joan Gamper e estava, por assim dizer, ansioso para se apresentar à torcida ao lado do campeão mundial, campeão mundial Rodri, contratado pouco antes.

Mas isso não aconteceu naquela noite, marcada pela vitória por 2 a 1 sobre o Al-Ahly. Pouco antes de entrar em campo, Cancelo foi chamado de volta. Um vídeo mostrou o defensor irritado, gesticulando intensamente nos corredores internos do estádio, erguendo os braços com indignação e, por fim, voltando a passos largos para o vestiário. Mais tarde, ele se sentou na arquibancada, à paisana.

O motivo: os dirigentes do Barcelona tentaram até o último momento concluir a transferência de Cancelo a tempo. No entanto, a documentação não estava pronta e alguns obstáculos burocráticos ainda não haviam sido superados. Assim, o defensor precisou esperar mais um pouco até ser anunciado oficialmente, no dia seguinte, como reforço do campeão espanhol.

Documentação, Barcelona e a reta final conturbada de uma transferência de Cancelo: essa história parece familiar, não? Em meados de janeiro, algo já havia dado errado quando o Barça quis contratar novamente o jogador por empréstimo de seis meses junto ao Al-Hilal, da Arábia Saudita, seu clube na época. Os blaugranas confirmaram oficialmente a transferência em suas redes sociais — e tiraram as publicações do ar pouco depois. Ao jornal As, o clube admitiu, sem rodeios, ter anunciado oficialmente a contratação de Cancelo de forma precipitada, "sem esclarecer todos os detalhes importantes da transferência".

Como no verão, a história também teve um final feliz em janeiro, e pouco depois Cancelo passou oficialmente a integrar o elenco do técnico Hansi Flick. Pela terceira vez, aliás: na temporada 2023/24, o Barça também o havia levado à Catalunha por empréstimo, naquela ocasião junto ao Manchester City. Desta vez, porém, a intenção é que a passagem seja duradoura.

Até quando vai o contrato de João Cancelo com o Barcelona?

Cancelo e seu influente empresário, Jorge Mendes, teriam pressionado o Al-Hilal e conseguido a rescisão do contrato com o clube de ponta da Liga Saudita. Entre outras coisas, Cancelo faltou à pré-temporada e teria dito a Deco, diretor esportivo do Barça, "que ou eu iria para o Barcelona ou ficaria um ano sem jogar. Sempre me identifiquei com este clube". Em seguida, veio a transferência sem custos, e ele assinou contrato até 2029.

Para finalmente conseguir alguma clareza sobre seu futuro a longo prazo, ele contou com seus dois princípios mais importantes: fé e resiliência. Para Cancelo, eles são inegociáveis. Por isso, tatuou na nuca as palavras em inglês ("Faith", "Resilience") e uma cruz.

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Graças à experiência que já tinha no Barcelona, o reforço praticamente não precisou de tempo para se adaptar. Com o início arrasador do atual campeão na nova temporada de LaLiga, no Barça todos exaltam o talento de Lamine Yamal, a incrível precisão nas finalizações de Raphinha, a velocidade dos reforços Karim Adeyemi e Anthony Gordon ou a segurança de Rodri com a bola pelo meio. Mas a contribuição de Cancelo para as atuações extraordinárias dos blaugranas também merece todo o reconhecimento.

O jogador de 32 anos disputou sete das oito partidas oficiais e foi titular em três dos últimos quatro jogos. Também participou diretamente de três gols. Chama a atenção, embora não seja novidade, a versatilidade de Cancelo. Nesta temporada, Flick já o escalou em sua posição habitual, na lateral direita, no lado esquerdo da defesa e como ponta direita. Com seu domínio de bola, sua visão de jogo e sua movimentação inteligente, ele se encaixa perfeitamente no funcionamento afinado da equipe. O treinador elogia a "técnica fantástica" e a "grande paixão" que Cancelo acrescenta ao jogo do Barça.

João Cancelo marca golaços em sequência

Cancelo também confirmou sua excelente fase recentemente, na longa pausa para as seleções, ao marcar por Portugal tanto contra a Dinamarca (4 a 2) quanto contra a Noruega (2 a 1). Assim, ele soma três gols em partidas oficiais nesta temporada, e os três foram verdadeiros golaços. O primeiro veio em meados de setembro, na goleada do Barça por 7 a 2 sobre o Racing Santander: um chute forte de longe, que entrou logo abaixo do travessão. A finalização foi registrada a 128,5 km/h e eleita o gol do mês em LaLiga.

Contra a Dinamarca, com a camisa de Portugal, ele aproveitou um belo passe dentro da área e encobriu com um toque tecnicamente difícil o goleiro Mads Hermansen, que saía do gol. Poucos dias depois, diante dos noruegueses, acertou de primeira com o pé direito uma bola que quicava, a 17 metros do gol, e a mandou no ângulo. Para completar, o ex-jogador do Benfica recebeu uma ovação de pé dos torcedores no Estádio do Dragão, no Porto. São exemplos de como Cancelo está esbanjando confiança no momento.

No Bayern de Munique, Cancelo só exibiu essa forma excepcional em raras ocasiões. No fim de janeiro de 2023, o clube de Munique o contratou por empréstimo do Manchester City, para surpresa de muitos. O que inicialmente foi visto de modo geral como uma grande jogada no mercado acabou sendo um empréstimo satisfatório, nada mais, nada menos. Suas atuações pelo Bayern no agitado segundo turno, sob Julian Nagelsmann e seu sucessor, Thomas Tuchel, não estiveram entre as melhores. Ainda assim, um gol e sete assistências em 24 partidas são números bastante respeitáveis.

E houve, ao menos, um final feliz: na última rodada, o Bayern conquistou o título de forma dramática na disputa à distância com o Borussia Dortmund. Ficou claro relativamente rápido, porém, que o clube não exerceria a opção de compra de 70 milhões de euros. O valor era certamente alto, mas os dirigentes do Bayern tampouco tentaram negociá-lo para baixo. Dizia-se que nem todos no clube estavam convencidos sobre o jogador e, segundo o jornal Bild, também havia reservas quanto ao temperamento de Cancelo, que às vezes se manifestava em atitudes imprevisíveis (Pep Guardiola provavelmente pode confirmar isso). Assim, Cancelo voltou por pouco tempo a Manchester, despedido pelo maior campeão alemão com apenas duas frases no X.

Por que o Bayern de Munique não contratou João Cancelo em definitivo?

Mais tarde, naquele verão, Tuchel explicou que a saída de Cancelo não teve "motivos futebolísticos", "porque ele é um jogador fantástico". O Bayern, porém, considerava-se bem servido nas laterais após contratar Raphael Guerreiro sem custos. Além disso, Alphonso Davies havia se recuperado depois de uma longa ausência, e o clube contava com Josip Stanisic, um talento formado em casa. "Portanto, foi uma questão de posição e de finanças", disse Tuchel.

O próprio Cancelo disse mais tarde que, na Alemanha, as coisas foram "mais difíceis do que eu imaginava", pois: "Achei que a Bundesliga fosse mais fácil do que era e que o Bayern dominasse muito mais, sobretudo porque havia conquistado dez títulos consecutivos". Ele guardava boas lembranças do clube: "Foi um clube que me deu muito nos seis meses em que estive lá. Convivi com grandes jogadores, e o clube é espetacular".

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Assim, Munique é apenas um capítulo breve na movimentada carreira de Cancelo. Ele rodou o mundo jogando em alto nível e, além dos clubes já citados, também defendeu Valencia, Juventus e Inter de Milão. Foi o primeiro jogador a conseguir conquistar o campeonato em quatro das cinco principais ligas europeias.

Raras vezes, porém, ele esteve tão bem quanto agora. E, no momento, não há motivo para frustração, embora Flick tenha lhe dado um descanso no fim de semana, na vitória por 3 a 0 sobre o Getafe, depois de quatro partidas (longas) por Portugal. Afinal, o Barcelona tem agora uma sequência extremamente exigente pela frente: após visitar o Galatasaray pela Champions League na noite de terça-feira, Cancelo e seus companheiros enfrentarão, nas quase quatro semanas seguintes, Real Betis, PSG, Real Madrid, Deportivo Alavés, Aston Villa e Atlético de Madrid.

Números de João Cancelo: