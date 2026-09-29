Nathaniel Brown disputou contra a Grécia apenas sua décima partida pela seleção. Ainda assim, o lateral-esquerdo de 23 anos do Bayern de Munique já estava entre os mais experientes da equipe titular da Alemanha. Apenas Jonathan Tah e Joshua Kimmich têm claramente mais jogos no currículo, enquanto Karim Adeyemi e Felix Nmecha aparecem um pouco à frente de Brown no ranking.

O técnico da seleção, Jürgen Klopp, deve ter tido muitas dores de cabeça em várias posições antes de sua primeira convocação. O lado esquerdo da defesa, porém, parecia estar bem servido a curto e longo prazo graças a Brown. Como era esperado, Klopp o colocou como titular em seus dois primeiros jogos à frente da seleção, na Holanda e contra a Grécia. O problema: Brown teve, no geral, uma atuação decepcionante. Exatamente como vinha acontecendo no Bayern de Munique, onde ele perdeu terreno na disputa com Alphonso Davies.

Nos dois jogos pela seleção, Brown até conseguiu produzir algumas ações ofensivas. Em sua melhor jogada, ele criou a grande chance espetacularmente desperdiçada por Karim Adeyemi no empate por 1 a 1 contra a Holanda. No geral, porém, faltou poder de decisão a Brown. Na decepcionante derrota por 1 a 0 para a Grécia, por exemplo, apenas um de seus oito cruzamentos encontrou o destino certo.

O mais preocupante, no entanto, foi sobretudo seu comportamento defensivo insuficiente. Brown teve grandes dificuldades com seus adversários velozes, Crysencio Summerville e Konstantinos Karetsas, e repetidamente surgiram espaços às suas costas. No empate tardio da Holanda, Brown também perdeu o duelo direto com o autor do gol, Cody Gakpo.

Seleção da Alemanha: agora é a vez de Raum e Mittelstädt se mostrarem

Como a maioria dos jogadores do primeiro grupo, Brown também deixou a seleção na segunda-feira. Ele precisa agora se preocupar com seu lugar entre os titulares? Nos dois amistosos seguintes, contra a Sérvia na quinta-feira e na Grécia no domingo, David Raum e Maximilian Mittelstädt terão a chance de se mostrar.

Os dois travaram nos últimos anos um duelo permanente pela vaga na lateral esquerda, até que Brown estreou em outubro de 2025 e se firmou como titular na primavera. Na Copa do Mundo, Brown era nome certo e acabou se tornando um dos poucos pontos positivos de uma fraca seleção alemã. A recompensa: uma transferência de 50 milhões de euros do Eintracht Frankfurt para o Bayern de Munique, onde ele se viu no verão em uma posição bastante promissora.

Seu rival Alphonso Davies vinha, naquela época, de meses difíceis. Recém-recuperado de uma ruptura do ligamento cruzado, o jogador de 25 anos sofreu uma ruptura de feixe muscular na reta final da temporada anterior. Na tão aguardada Copa do Mundo em casa, Davies acabou atuando apenas 16 minutos pelo Canadá. Novamente com problemas físicos, voltou a Munique, inicialmente treinou de forma individual e, somando todos os amistosos, ficou em campo por apenas 66 minutos.

Enquanto isso, o recém-contratado Brown entrou em evidência com boas atuações e ainda demonstrou sua versatilidade. Por causa dos problemas de elenco no setor ofensivo, Brown começou como meia central na vitória por 2 a 1 sobre o Borussia Dortmund na Supercopa e marcou o importante gol da vantagem. O próprio Brown se mostrou surpreso com seu posicionamento pouco habitual: "Principalmente nos primeiros jogos, eu realmente pensava que seria utilizado na lateral esquerda."

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Bayern de Munique: Alphonso Davies é um dos vencedores do início da temporada

Essa decisão do técnico Vincent Kompany causou estranheza não apenas em Brown, mas também em Klopp. "A gente finalmente tem um lateral-esquerdo e aí eles o colocam como camisa 10", reclamou Klopp durante o duelo com o Stuttgart à Sat1. Claro, em tom de brincadeira, embora provavelmente também com um mínimo de seriedade. Quando a situação de elenco no meio-campo ofensivo finalmente se estabilizou, Brown voltou à sua posição de origem e agora disputa minutos ali com Davies, já recuperado.

Brown começou jogando na Copa da Alemanha contra o Osnabrück e na Bundesliga contra o Elversberg, mas após atuações pouco convincentes acabou substituído cedo por Davies em ambas as partidas. Contra o Elversberg, a virada veio no fim das contas também graças à participação de Davies. Na estreia na Liga dos Campeões contra o FK Bodö/Glimt, Brown ficou no banco durante os 90 minutos. Contra o Union Berlin, entrou apenas pouco antes do fim, depois de Davies brilhar com duas assistências.

No geral, o canadense já soma quatro participações em gols nesta temporada. Davies parece fisicamente em forma como há muito tempo não se via, se aproxima de sua antiga melhor forma e é apontado como um dos vencedores deste início de temporada.

Enquanto Brown também tropeçou agora na seleção, Davies, por sinal, aproveita sua lua de mel adiada. Como uma viagem logo após seu casamento no verão não foi possível por questão de calendário, ele abriu mão dos amistosos do Canadá nesta Data Fifa após conversa com o técnico da seleção, Jesse Marsch. Na segunda-feira, Davies publicou no Instagram um vídeo de uma partida de vôlei de praia na areia, sob palmeiras.