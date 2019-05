No banco e rindo de derrota, Bale pode fechar seu ciclo no Real Madrid do pior jeito possível

Galês chegou ao clube com pompa de craque, mas jamais decolou. Hoje, ele é tido como moeda de troca de Zinedine Zidane no estádio Santiago Bernabéu

O se despediu de 2018/2019 com uma nova derrota no Santiago Bernabéu. A equipe, agora, foi derrotada por 2 a 0 para o Real Betis. Ym encontro que provavelmente serviu para acabar com a passagem de Gareth Bale pelo clube da pior maneira possível.

Ao lado de Toni Kroos, o galês protagonizou uma cena que não agradou aos torcedores do clube espanhol. Ambos foram flagrados pelas câmeras da transmissão rindo no banco de reservas.

Do que o Bale estava rindo? Será que fica no Real na próxima temporada? pic.twitter.com/75b5yJxxgY — Thiago Fernandes (@thirfernandes) 19 de maio de 2019

O alemão fez um comentário ao colega de elenco tampando a boca e, na sequência, a dupla começou a gargalhar.



(Foto: Frame ESPN )

Não é a primeira imagem polêmica protagonizada por Gareth Bale na reta final da temporada. Em Vallecas, depois do jogo contra o , ele não voltou no ônibus da delegação.

Na contramão de uma possível chegada de Eden Hazard ao estádio Santiago Bernabéu, o galês Gareth Bale está perto de deixar o clube espanhol. O jogador não goza de prestígio com a comissão técnica de Zinedine Zidane.

Zinedine Zidane se manifestou sobre o atacante galês. Ao fim do jogo ocorrido na manhã deste domingo (19), o técnico foi perguntado sobre o atleta que deve deixar o estádio Santiago Bernabéu ao fim da atual temporada.

"Não sei o que vai acontecer [com ele]. Contei com outros jogadores, como ficou claro. Se hoje tivesse trocado outro atleta, aconteceria o mesmo. Não é a situação. Estou tomando decisões. Para o próximo ano, pode acontecer tudo. Se o Bale vai ficar? Veremos", declarou.

"Ele não jogou, porque outros jogaram, nada além disso", comentou. "Sinto pelo fato de ele não ter minutos no jogo de hoje. Porém, é que ninguém sabe o que vai acontecer no futuro. E eu tenho que ver o dia a dia. Quando há algo que não gosto, tenho que fazer as coisas como eu vejo. Quando você vê assim, é complicado para um jogador que já fez muito aqui. Vivemos de presente e futuro. Não nos esquecemos do passado, mas tenho que viver o presente".