No Athletico Paranaense, Marco Rubén já fez mais gols do que nos últimos dois anos

Em 11 partidas na temporada, argentino balançou as redes oito vezes

Marco Rubén chegou ao Paranaense no início da temporada com o peso de ser "o cara" do ataque da equipe. E, a julgar pelos números do atacante argentino, a torcida do Furacão já não sente mais tanto a falta de Pablo, um dos destaques do time na conquista da 2018.

Isso porque, em 11 partidas que fez pelo Furacão até o momento, Marco Rubén marcou oito gols, sendo que cinco deles foram marcados justamente em equipes argentinas: (4), pela , e (1) - este último marcado na noite desta quarta-feira (23), em partida de ida válida pela .

GOOOOOOLLL!!



O Furacão abre o placar na Recopa! Marco Ruben aproveita a bola na pequena área e balança a rede na Arena da Baixada.@Atlheticopr 1x0 @CARPoficial#FuracãoNoDAZN pic.twitter.com/af3HDbOJH0 — DAZN BRA (@DAZN_BRA) 23 de maio de 2019

Além disso, sem ter chegado sequer à metade da temporada no futebol brasileiro, Marco Rubén já marcou mais gols do que em seus últimos três anos pelo Rosário Central:

2016/17: 6 gols em 25 jogos

2017/18: 4 gols em 23 jogos

2018/19: Nenhum gol marcado em 9 jogos

O argentino, com seu bom posicionamento e luta dentro de campo, já caiu nas graças da torcida do Furacão. E com o clube ainda tendo quatro competições a disputar até o fim do ano (Brasileirão, Copa do , Recopa Sul-Americana e Copa Liberadores), Marco Rubén tem tudo para também se tornar de vez ídolo no time paranaense.