No Arsenal dos Invictos, treino 'também era jogo': as revelações de Gilberto Silva

O ex-jogador brasileiro foi um dos maiores meio-campistas da história recente do clube londrino

Gilberto Silva não foi de cometer muitos erros ao longo de sua longa e vitoriosa carreira, mas ter aparecido para treinar no Arsenal sem usar caneleiras foi um deles.

“Depois de ver como todo mundo trenada, eu não estava preparado para jogar sem (as caneleiras). Não era seguro”, afirmou em entrevista à Goal.

Gilberto chegou ao Arsenal em 2002, apenas um mês após ter conquistado a Copa do Mundo pelo Brasil. Quando deixou os Gunners, em 2007, havia levantado as taças da Premier League, duas FA Cups e duas Supercopas da Inglaterra para se colocar como um dos grandes ídolos do clube, além de membro do histórico time dos “invencíveis” de 2004.

Foi um dos períodos mais vitoriosos na história do clube londrino, e o lendário meio-campista explica que a intensidade dos treinamentos explica muito do motivo que fez aquele Arsenal fazer tanta história.

“As sessões de treinamento do Arsenal eram muito intensas”, disse. “Acredito que foi isso que fez de nós invencíveis. Foi por causa deste tipo de mentalidade. A forma como treinávamos não era muito diferente da forma como entrávamos para jogar. Na verdade, em várias ocasiões os treinos eram mais difíceis do que as partidas que jogávamos”.

“Era mais difícil porque nunca aliviávamos em nenhuma dividida. Nenhum dos jogadores. Às vezes era assustador. Cada treino era uma grande batalha”.

“Você precisava estar no seu melhor porque foi ali que tudo começou para nós. Era onde nos preparávamos para todos os jogos, e onde o Arséne (Wenger, técnico daquele time) ficava sabendo com qual tipo de jogador ele poderia contar”.

Este tipo de foco absoluto, evidentemente, acabava tendo como consequência algumas brigas entre os jogadores: “Eu lembro de uma vez quando o Kolo Touré e o Pascal Cygan acabaram brigando. Eles começaram a discutir depois que um acertou o outro. Nós tivemos que entrar no meio para intervir, e aí o Arséne mandou os dois para o vestiário (...) Quando eu cheguei no vestiário, os dois estavam rindo juntos. A mentalidade era essa. Poderíamos até ter algum problema no treino, mas tudo era resolvido antes de voltarmos pra casa”.

Momentos inesquecíveis

Além dos títulos conquistados, Gilberto Silva protagonizou momentos marcantes na história dos Gunners. Desde o gol marcado sobre o Liverpool, justamente em sua estreia em 2002, até balançar as redes contra o Aston Villa para anotar o primeiro gol do Emirates Stadium, em 2006, o brasileiro deixou viva uma memória constante no imaginário popular do clube.

“A minha época no Arsenal foi incrível. Desde a minha chegada até a minha saída, foi tudo repleto de alegria. Eu me sinto abençoado por tudo o que eu consegui no Arsenal. Eu tenho muitas boas memórias, aprendi com muita gente, com a família Arsenal. É um sentimento que não vou esquecer nunca”.

Apesar das boas memórias, a última temporada de Gilberto foi marcada por poucas oportunidades antes de sua saída em 2007. Depois de vestir a camisa do Arsenal, Gilberto decidiu aceitar proposta do Panathinaikos, da Grécia, mas sem nutrir nenhum sentimento de mágoa com a antiga equipe... o clube de sua vida.

“Quando eu saí, tinha mais um ano no meu contrato. Talvez eu devesse ter ficado, porque o Flamini saiu de graça e eu vi que o Arsenal encontrou dificuldades para encontrar outro jogador para aquela posição. Então, se eu disser algo sobre arrependimento, seria sobre isso e por não ter tido a paciência para ficar. Mas eu tive minhas razões e fui muito feliz quando me mudei para a Grécia, então fiquei OK com a mudança que escolhi”.