No alvo da Juventus, Zidane diz: "Hoje sou técnico do Real Madrid, amanhã isso pode mudar"

Com boatos sobre uma ida a Juve, Zidane negou que tenha recebido proposta dos italianos, mas não garante permanência em Madrid

O treinador Zinedine Zidane, hoje no , está sendo ligado à uma possível ida para a , mas apesar de negar a história, não garante que seu futuro esteja em Madrid.

Em conversa com os repórteres antes do jogo contra o Real Betis, o treinador merengue disse que não exista razão para tal especulação: "ninguém me contactou e eu não sei de nada. Você sabe como é, as pessoas dizem muitas coisas".

Ao mesmo tempo, o Zidane também não garante que vai seguir treinando o clube madrilenho. Ele afirma se sentir apoiado no clube, mas que nunca se sabe o dia de amanhã. "Sou treinador do Real Madrid hoje, mas amanhã isso pode mudar", disse o francês.

É a segunda passagem de Zidane pelo Real, onde faz um bom trabalho, mas se vê com problemas, principalmente com a lesão de um de seus principais jogadores, Eden Hazard.

Por outro lado, também tem história na Juventus, clube em que jogou até 2001, antes de ir à para compor a equipe do Real conhecida como "Os Galáticos".