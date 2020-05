Nnamdi Collins: o zagueiro do Dortmund que quase bateu Aubameyang... em velocidade

O defensor de 16 anos recusou equipes como Chelsea, Juventus e Man City para permanecer na Muralha Amarela

O não costuma fazer grandes anúncios. Novidades sobre os profissionais do clube, positivas ou negativas, são divulgadas de maneira casual, e algumas contusões nem chegam a ser explicadas em notas oficiais do time.

Por isso, foi notável a atenção e o tamanho que a equipe alemã deu à decisão de Nnamdi Collins de renovar o contrato com o clube até 2023.

Lars Ricken, coordenador das categorias de base, chamou o zagueiro de 16 anos de "um talento espetacular", depois do Dortmund ter conseguido vencer a concorrência contra alguns dos maiores clubes da Europa para manter o jogador, considerado um dos jovens mais promissores de sua geração.

Nascido em Dusseldorf, com raízes niegrianas, Collins começou sua carreira no futebol no Fortuna Dusseldorf, antes de assinar com o Dortmund com 12 anos, em 2016. Alto para sua idade, foi treinado desde o primeiro dia para jogar na defesa - e está brilhando na função

"Numa final contra o , no sub-15," contou para a Goal Marco Lehmann, treinador das categorias sub-14 e sub-15 no Dortmund. "Nnamdi teve um duelo intenso contra Semin Kojic, do Schalke. No vestiário, depois da vitória, eu falei: 'Nnamdi, que atuação!' Ele riu e disse: 'eu amo jogar contra os melhores. Foi muito divertido'. A partir daí, todos sabiam que ele tinha que pular o sub-16."

This contract extension probably won’t raise many eyebrows, but it should. Nnamdi Collins reportedly had options from bigger clubs ( + ), but will now stay at BVB till 2023. One of the biggest talents in German football and destined for a great career. https://t.co/BCox8Ksv17 — Nicolai Lisberg (@NicolaiLisberg) May 8, 2020

E foi isso que aconteceu, com Collins jogando todas as partidas pelo Borussia sub-17, um time que só levou 22 gols em 21 partidas antes da suspensão do futebol. O jogador, que recebeu a braçadeira de capitão da sub-16 no começo da temporada, também marcou quatro gols no ano.

Tendo recebido a oportunidade de treinar com o elenco comandado por Lucien Favre em março, Collins será promovido ao sub-19, mesmo antes de completar seu 17º aniversário, em janeiro. O contrato do jogador será automaticamente transformado num acordo profissional e ele poderá contribuir no time principal.

O desenvolvimento rápido de Collins atraiu atenção em toda a Europa. Tanto o quanto a já demonstraram interesse nestes últimos 12 meses, mas foi o Chelsea que chegou mais perto de o tirar de Dortmund. Os Blues já monitoram seu progresso por três anos, e, segundo fontes, tentaram de todas as formas levar o garoto para o oeste de Londres. Nada feito.

"Ele está amadurecendo muito com tudo isso," contou Sebastian Geppert, seu treinador no sub-17, para a Goal. "Nós conversamos muito. Foi sua decisão, no final. Estamos felizes que ele escolheu ficar aqui."

Lehmann completa: "Alguns dias atrás, Nnamdi e sua mãe me falaram que ele sonha em atuar pelos profissional do Borussia Dortmund. Que é aqui que ele ficar, no seu clube."

Não é difícil ver o porquê de tantos clubes estarem interessados em Collins, devido a seu potencial técnico e físico. Nos últimos testes de velocidades, o Dortmund cronometrou seu tiro de 30 metros em 3.8 segundos - Pierre-Emerick Aubameyang, um dos velocistas mais famosos do futebol atual, fez 3.7 segundos no mesmo teste.

Collins também vem sendo elogiado por sua habilidade com a bola nos pés, algo cada vez mais necessário para defensores modernos.

"A velocidade de Nnamdi é inacreditável," opina Patrick Fritsch, um ex-jogador promissor do Borussia Dortmund no começo da década, forçado a se aposentar por problemas físicos, agora assistente técnico do sub-17 do clube. "Também é muito técnico e inteligente. Não é um 'brucutu'. Mesmo sendo muito alto, é um grande jogador de futebol com a bola."

Lehmann acrescenta: "Eu acho que Nnamdi deu uns 10 chutões, no máximo, nos dois anos comigo. Sem a bola, busca solucionar problemas com criatividade, aproveitando sua velocidade."

"Ela adora esses duelos intensos. No ar, devido ao seu tamanho e impulsão, é quase imbatível, ofensiva ou defensivamente. Tem um chute forte e excelente técnica, principalmente pra sua idade. Muito intenso, até chegava a aparecer para finalizar dentro da área do oponente. Vai ser um jogador especial."

"Acima de tudo, ele sabe que ainda é muito cedo, precisa melhorar muito. Nnamdi sempre está sorrindo, é muito humilde. Seus pais foram muito importantes no seu crescimento."

Com a especulação sobre seu futuro tendo terminado, Collins vai conseguir focar apenas em se desenvolver. É difícil ver zagueiros muito jovens já tendo destaque nos profissionais, mas o Borussia Dortmund, tradicionalmente, é um clube que não vê problemas em dar oportunidades para garotos se acreditar que eles estão prontos.

AGORA É OFICIAL!



Borussia Dortmund renova o contrato do zagueiro do U17, Nnamdi Collins (16/🇩🇪). O contrato vai até 2023, Collins é uma das maiores promessas da defesa, capitão da equipe e da seleção, Nnamdi tinha interesse forte de City e Chelsea, mas o zagueiro optou pelo BVB. pic.twitter.com/dK90fgfTec — BVB DA MASSA 🇧🇷🇩🇪 (@BvbMassa) May 8, 2020

Em Collins, eles tem um jovem que está seguindo todos os passos certos para se tornar um grande jogador. Quem sabe, no futuro próximo.