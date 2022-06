Nketiah assume lendária camisa de Henry após novo contrato com o Arsenal

Jovem atacante inglês esteve próximo de deixar o clube, mas renovou seu vínculo com os Gunners

Neste sábado (18), o Arsenal anunciou a renovação de contrato de Edward Nketiah por cinco anos. O jovem atacante inglês assumiu a camisa número 14, que foi imortalizada por ninguém menos que Thierry Henry.

Nketiah é o mais recente atleta da base do Arsenal a firmar um contrato profissional de longa duração, depois de Bukayo Saka, em 2020, e Emile Smith Rowe, em 2021.

Faltavam poucos dias para o fim do contrato de Eddie com os Gunners. Houve diversas tentativas de renovação por parte do clube, mas o atleta tinha rejeitado todas as ofertas até então. Nketiah despertava interesse de times como Crystal Palace e Brighton & Hove. Para a alegria da torcida do norte de Londres, porém, a renovação aconteceu.

A camisa número 14 é muito significativa para a torcida do Arsenal. Isso porque um dos maiores jogadores da história dos Gunners fez sua carreira usando essa camisa.

Thierry Henry, o antigo 'dono' do número, fez 375 jogos com a camisa do Arsenal, marcou 228 gols e deu 106 passes para gols. Ele foi um dos pilares do histórico time dos Gunners da temporada 2003/04, os 'Invincibles', quando o clube conquistou a Premier League sem perder nenhum dos 38 jogos, sob o comando de Arsène Wenger.