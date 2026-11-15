Balogun e Robinson comentam a saída de Pochettino
Enquanto Mauricio Pochettino se prepara para deixar o cargo de técnico da seleção masculina dos Estados Unidos para assumir o Manchester United, jogadores experientes refletem sobre seu enorme impacto. Em mais de dois anos no comando, o treinador argentino elevou o nível de exigência competitiva em todos os setores da U.S. Soccer.
O atacante Folarin Balogun e o lateral Antonee Robinson falaram abertamente sobre como os padrões de exigência de Pochettino mudaram a cultura no ambiente da seleção.
Folarin Balogun fala sobre a elevação do nível de exigência
Balogun destacou que a chegada de Pochettino trouxe uma intensidade maior tanto aos treinos quanto à preparação para os jogos. O atacante ressaltou que os jogadores agora sentem a responsabilidade coletiva de preservar a cultura construída nos últimos dois anos.
“O benefício e a bênção de ter um grande treinador é saber qual é o padrão de exigência”, afirmou Balogun.
“Poch definitivamente elevou esse padrão desde que assumiu o comando. Acho que vocês perceberam isso: a intensidade dos treinos, a maneira como encaramos os jogos.”
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Antonee Robinson fala sobre o trabalho com Pochettino
Robinson compartilhou dessa avaliação e destacou que os rumores sobre cargos de treinador na elite europeia nunca atrapalharam o trabalho diário na seleção masculina dos Estados Unidos. O lateral elogiou o currículo de alto nível de Pochettino e observou a sorte que o grupo de jogadores teve de trabalhar sob sua orientação.
“Ter um treinador associado a esse tipo de cargo significa que sabemos que temos muita sorte e que trabalhamos com um treinador de primeira linha, mas isso nunca parece interferir no trabalho que fazemos”, explicou Robinson.
Manter o embalo rumo ao ciclo de 2030
Com o período de Pochettino no comando chegando ao fim após as próximas quartas de final da Liga das Nações da Concacaf contra o Haiti, o elenco segue totalmente concentrado em manter o embalo. Balogun e Robinson enfatizaram que o grupo de líderes entre os jogadores precisa assumir a responsabilidade pela cultura da equipe daqui para a frente.
Enquanto a U.S. Soccer inicia a transição para o ciclo da Copa do Mundo da FIFA de 2030, o legado deixado por Pochettino garante que a seleção dos Estados Unidos entre em seu próximo capítulo com uma mentalidade vencedora inabalável.